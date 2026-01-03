Stranger Things 5: i fratelli Duffer giustificano il controverso buco di trama del finale

Il finale di Stranger Things 5 ha svelato il destino dei personaggi, ma ha lasciato aperte alcune questioni che continuano a tormentare i fan. La più scottante riguarderebbe un mastodontico buco di trama che avrebbe fatto sollevare più di un sopracciglio. Ma la risposta dei fratelli Duffer alla controversa questione non è tardata ad arrivare.

La mostruosa vecna

Quale è il principale buco di trama che i fan hanno notato nel finale di Stranger Things?

L'epilogo dell'acclamata serie originale, che analizziamo nella recensione del finale di Stranger Things 5, ci rivela l'esistenza di un antico legame tra Hopper e Joyce e Vecna/Henry Creel. Questa informazione, però, ci è stata negata nel corso dello show, dato che non esiste nessuna scena in cui Hopper e Joyce si rendono conto che Vecna/Henry Creel era qualcuno che conoscevano dai tempi del liceo. Questa informazione è stata, in realtà, rivelata per la prima volta nella pluripremiata pièce teatrale di Netflix Stranger Things: The First Shadow, che esplorava le origini di Vecna. Perché Hopper e Joyce non hanno parlato del loro passato con Vecna ​​nella quinta stagione di Stranger Things?

La spiegazione dei fratelli Duffer

In una recente intervista con Variety, alla domanda sull'esistenza di una scena tagliata in cui Hopper e Joyce ricordano il loro legame con Vecna, i creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno spiegato di aver deciso di non includere una scena del genere nella quinta stagione perché non volevano confondere i fan che non hanno visto lo spettacolo teatrale. Tuttavia, sono sicuri che Hopper e Joyce abbiano avuto quel tipo di conversazione fuori dallo schermo.

Jamie Campbell Bower in una scena di Stranger Things 5

"Sì, sono sicuro che ci sia stata. Abbiamo camminato su un filo sottile con lo spettacolo teatrale. Non volevamo far sentire gli spettatori frustrati perché la maggior parte non conosce lo spettacolo e non ha la possibilità di vederlo", ha detto Ross Duffer. "Farli parlare del legam con Vecna sarebbe stato fonte di confusione per chi non ha visto l'opera. Ma sono sicuro che abbiano avuto quella conversazione".

Matt Duffer ha aggiunto: "Avevamo davvero bisogno che la stagione finale fosse esattamente come sarebbe stata senza lo spettacolo. La pièce racconta la storia passata di Henry dopo essere stato infettato dal Mind Flayer. Ma era così che si sarebbe svolta la stagione, indipendentemente da tutto".