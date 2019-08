Stranger Things 4: Netflix confermerà la quarta stagione a fine agosto?

Netflix annuncerà Stranger Things 4 entro la fine di agosto? Nessuna fuga di notizie, e neppure la palla di cristallo, ma solo una nuova teoria ad opera dei fan della serie.

Da cosa nasce la congettura? Dal fatto che, come i fan hanno sottolineato, Netflix ha sempre fatto attendere per il rinnovo delle sue serie di punta, almeno da uno a due mesi. Se Stranger Things 3 (di cui trovate qui la nostra recensione) è approdata sulla piattaforma lo scorso 4 luglio, significa che da oggi fino alla fine di agosto ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l'arrivo della notizia che tutti i fan di uno degli show più popolari degli ultimi anni stanno aspettando. La stessa cosa è successa per esempio con Lucifer, arrivata con la stagione 4 su Netflix a maggio ma rinnovata con una stagione 5 dal formato maxi solo a luglio.

D'altronde gli indizi del rinnovo quasi certo di Stranger Things alla stagione 4 ci sono tutti e già da un po'. Prima di tutto viene la logica, mai dissociata dagli ascolti: potrebbe Netflix cancellare senza preavviso e senza conseguenze quella che è a tutti gli effetti la sua serie di punta? In secondo luogo, tanto i due creatori, i fratelli Duffer, tanto il produttore Shawn Levy, hanno apertamente parlato più volte dei piani per una quarta stagione - la cui produzione, in caso di rinnovo, dovrebbe iniziare in autunno. Levy è addirittura andato oltre, anticipando che la fine di tutto potrebbe arrivare con la stagione 5. E poi c'è la "prova" più significativa di tutte, ovvero quella scena post-credits all'interno del carcere russo che annuncerebbe il ritorno dello sceriffo Jim Hopper. Insomma, nonostante i dolorosi addii a Barb e ad Alexei, i fan di Stranger Things vogliono altri episodi e Netflix potrebbe accontentarli a breve.