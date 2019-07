Stranger Things 4: la quarta stagione su Netflix si farà? Quello che sappiamo

Parlare di Stranger Things 4 proprio oggi, quando su Netflix è arrivata da poche ore la stagione 3, è prematuro? Probabilmente no, anche perchè sappiamo fin dal 2016 che il piano dei due creatori è sempre stato molto ambizioso.

Chiariamo fin dal principio: non ci saranno spoiler rispetto alle nuove puntate disponibili da stamattina su Netflix, e d'altronde anche la nostra recensione di Stranger Things 3 è al sicuro da qualunque scioccante rivelazione sul finale dell'ultima stagione. La cosa certa però è che, a prescindere da come finirà quell'episodio 3x08, i fan non tarderanno a chiedere il rinnovo per una quarta stagione. D'altra parte Shawn Levy, regista e produttore dello show, era sicuro del rinnovo già un anno fa, come annunciato in quest'intervista del 2018 con Collider: "Abbiamo già un'idea precisa delle cose che accadranno nella stagione 4, quindi la stagione 4 ci sarà sicuramente. Penso ci siano buone possibilità anche per un ciclo di episodi ulteriore, ma parlarne ora è prematuro".

I fratelli Duffer, creatori dello show, avevano già dichiarato qualcosa di simile addirittura nel 2017, confessando a Entertainment Weekly, in una chiacchierata sulla stagione 2, di avere concepito Stranger Things come una serie tv composta già in origine da 4 o 5 stagioni. Allo stesso tempo, però, hanno sempre lasciata aperta la possibilità di chiudere prima qualora, agli occhi del pubblico, la storia avesse esaurito la sua carica di curiosità.

David Harbour, in un'intervista datata aprile con Digital Spy, ha detto di sapere già come andrà a finire tutta la vicenda dei ragazzini di Hawkins, che a rivelarglielo sono stati proprio i due creatori, aggiungendo che la stagione 3 o la stagione 4 non segneranno certo la chiusura della fortunata serie, che arriverà al massimo con il quinto ciclo di episodi.

Stranger Things: Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Joe Keery in una scena della terza stagione

In tempi molto più recenti, Jake Busey, che appare nella stagione 3 nei panni del giornalista Bruce, ha dichiarato apertamente al Daily Express U.K.: "Non ne ho ancora idea ma posso immaginare che una quarta stagione ci sarà. Non sai mai cosa stiano veramente facendo, soprattutto quando un progetto è avvolto nella segretezza, ma, se dovessi decidere io, non potrei certo cancellare un tale successo, non a questo punto. I produttori ne hanno già consapevolezza, e so che ne sono ogni giorno più convinti". Cosa deciderà di fare a questo punto Netflix? La risposta sembra scontata ma non si sa mai cosa può accadere quando c'è di mezzo il Sottosopra.