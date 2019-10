Stranger Things 3: Millie Bobby Brown non era d'accordo sul finale

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, in un primo tempo non aveva apprezzato il finale della terza stagione e non era d'accordo con le scelte creative dei Duffer Brothers. Quando l'attrice si è trovata a leggere il copione della terza stagione dello show Netflix, la prima reazione riguardo al finale non è stata positiva.

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

Nel finale di Stranger Things e Eleven e la sua famiglia adottiva lasciano Hopkins, ma questa scelta per Millie Bobby Brown non era la migliore: "Ero infastidita. Ho letto la sceneggiatura e ho pensato 'Come è possibile? Perché se ne vanno?' Mi hanno risposto 'Non hai letto il copione dell'episodio 3?' Perché Joyce dice di voler andare via da Hawkins, ma io sentivo che none ra la cosa giusta."

Millie Bobby Brown ha, inoltre, commentato una popolare teoria dei fan secondo cui, nella quarta stagione, Eleven potrebbe diventare la villain. L'attrice ha ammesso che è intrigante, ma è qualcosa che non vorrebbe accadesse mai a Eleven: "Mi piace, capisco che sia intrigante, ma non sappiamo cosa accadrà nella quarta stagione. Dopo che il Mind Flayer mi ha afferrato, non mi comportavo come se fossi infetta. Mi comportavo nel modo più normale possibile, e questa forse è la ragione per cui non mi hanno detto niente. Per rendere il tutto più realistico. Non lo so, queste teorie mi spaventano perché potrebbero essere vere e cosa succede se Eleven diventa una villain? Mi piacerebbe, lo trovo cool, ma da una parte spero che non succeda mai perché Eleven è perfetta. Sarebbe orribile."

