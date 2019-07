Stranger Things 3: la canzone de La storia infinita, in origine, era un brano de Il signore degli anelli

La scena del finale di Stranger Things 3 che ha commosso tutti con la canzone de La storia infinita, in un primo tempo prevedeva un brano de Il signore degli anelli.

Stranger Things: una scena della terza stagione con Gaten Matarazzo

Uno dei momenti più iconici di Stranger Things 3 si verifica nel finale, quando Dustin (Gaten Matarazzo) è costretto a cantare il celebre tema di La storia infinita, composto da Giorgio Moroder, insieme all'amica Suzie (Gabriella Pizzolo). Dustin esaudisce la richiesta per permettere a Suzie di fornirgli un codice numerico che lo aiuterà nella battaglia contro il Mind Flayer. Dustin e Suzie cantano la canzone in uno walkie talkie e tutti gli altri personaggi principali sentono la trasmissione. Il momento on questione è una sorprendente pausa comica in una scena ad alta intensità emotiva, ma la trovata che ha entusiasmato i fan ha rischiato di non vedere mai la luce.

In un'intervista a Entertainment Weekly i creatori di Stranger Things, i Duffer Brother, hanno rivelato di aver pensato a diverse versioni della scena in questione usando musiche diverse: "A un certo punto avevamo pensato di usare la canzone di Ent de Il signore degli anelli. Poi ci siamo detti 'Oh, Amazon sta realizzando Il signore degli anelli, probabilmente la cosa non andrà bene a Netflix.' E' stato Curtis, il nostro sceneggiatore, ad avere un'idea migliore e a pensare a La storia infinita. Girare quella scena è stato uno dei momenti più divertenti di questa stagione, è stato grandioso."

Il brano in questione ricompare nell'episodio finale più avanti, quando Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink) la cantano insieme per mettere in imbarazzo Dustin. Una ragione per cui i Duffer Brothers volevano spezzare la tensione drammatica con un momento musicale era dare a Gaten Matarazzo l'occasione per mostrare le sue doti vocali. Prima di essere ingaggiato in Stranger Things, il giovane attore ha recitato a Broadway ne Les Misérables e Priscilla, la regina del deserto.

Potete leggere la nostra recensione della terza stagione di Stranger Things, attualmente disponibile su Netflix.