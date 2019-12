Storia di un matrimonio domina i Golden Globe 2020 con 6 candidature

Sei nomination ai Golden Globe 2020 per Storia di un matrimonio non sono solo la consacrazione di Noah Baumbach e dei suoi due strepitosi interpreti, Adam Driver e Scarlett Johansson, ma anche della sua casa di produzione, Netflix, che con questo titolo - e con The Irishman - guida i premi della stampa estera a Hollywood (a proposito qui potete leggere un commento alle nomination ai Golden Globe 2020). Il film di Baumbach è il più nominato di questa edizione, il frontrunner come si dice in gergo avendo conquistato le nomine per: film drammatico, attore e attrice protagonista, attrice non protagonista, sceneggiatura e colonna sonora

Amatissimo dalla critica sin dalla sua presentazione a Venezia, era rimasto poi fuori dal palmarès della giuria, creando non pochi malumori tra i giornalisti presenti al Lido che speravano in qualche riconoscimento di peso. Festival a parte, Storia di un matrimonio si è fatto poi strada pian pian e dopo una breve uscita in sala è ora disponibile da pochissimi giorni su Netflix. Nel frattempo premi e candidature sono arrivate a pioggia sia a Noah Baumbach sia alla coppia di attori - Adam Driver e Scarlett Johansson - che interpretano due coniugi nella delicata fase del divorzio e Laura Dern.

Storia di un matrimonio: un'immagine dei protagonisti

In mancanza di leoni, d'oro o d'argento, le segnalazioni sono state tantissime: 4 premi Gotham, incluso miglior film; miglior attrice e miglior musicista al Hollywood Film Awards, miglior sceneggiatura per il Los Angeles Film Critics e il National Board of Review; nella Top 10 del New York Film Critic Circle; 8 candidature ai Critics' choice, ai San Diego Film Critics Society e ai Satellite Awards; secondo classificato al Toronto film festival per il premio del pubblico.