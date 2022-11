The Fabelmans: "Steven Spielberg ha pianto tanto durante la realizzazione" rivela Seth Rogen

Seth Rogen, scelto dal regista premio Oscar Steven Spielberg per far parte del suo nuovo film The Fabelmans, ha rivelato la profonda commozione del cineasta durante le riprese.

Arriverà nelle sale italiane il 22 dicembre 2022 The Fabelmans, ultima fatica di Steven Spielberg che stavolta si è cimentato in un'opera autobiografica. il film è, infatti, ispirato alla sua infanzia e vede Michelle Williams e Paul Dano nei panni dei suoi genitori. La madre del regista, Leah, è morta nel 2017 a 97 anni mentre suo padre Arnold è scomparso nel 2020 a 103 anni.

The Fabelmans: un primo piano di Gabriel LaBelle

Proprio per questo motivo Spielberg ha sempre avuto reazioni molto emotive durante la realizzazione del film. "Piangeva molto, apertamente. Arrivavamo sul set e lui vedeva un certo pezzo di guardaroba o un parte della scenogafia del set o tutti che si riunivano per ricreare un certo momento. L'ho visto piangere decine di volte durante le riprese del film, il che è stato molto bello e credo che abbia fatto sì che tutti volessero onorare davvero quello che stava facendo. Si vedeva quanto significasse per lui e quanto fosse sincero" ha dichiarato Seth Rogen ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Seth Rogen, spesso noto per i suoi ruoli più comici e controversi, intraprende una parte più seriosa nel film di Spielberg: veste infatti i panni di Bennie Loewy, un caro amico di famiglia dei Fabelmans.

Steven Spielberg ha rivelato che i suoi genitori lo hanno tormentato per anni per realizzare un film sulla loro famiglia. Il regista ha aspettato di avere la maturità necessaria e giunto a 75 anni ha regalato al pubblico una storia autobiografica commovente e intrisa di passione per il cinema, The Fabelmans. Al Toronto Film Festival il lungometraggio è stato accolto da una lunga standing ovation e sembra aver conquistato la critica che lo ha già inserito nella lista dei titoli in corsa per gli Oscar.