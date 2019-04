Star Wars: The Rise of Skywalker: ecco il trailer ufficiale del nono capitolo della saga rilasciato da Disney e Lucasfilm, che hanno svelato anche il misterioso titolo del nono capitolo della saga.

Star Wars 9 concluderà la nuova trilogia della saga creata da George Lucas focalizzandosi sulla battaglia finale tra il Primo ordine, guidato ora dal Supremo Leader Kylo Ren (Adam Driver), e la Resistenza, che include la nuova Jedi Rey (Daisy Ridley), l'ex stormtrooper Finn (John Boyega), e il coraggioso pilota Poe Dameron (Oscar Isaac).

Il trailer si apre con Rey su un pianeta deserto e la voce di Luke Skywalker che dice che in lei vivono migliaia di generazioni, ma questa è la sua battaglia. La ragazza apre la spada laser e si prepara per lo scontro mentre si avvicina minacciosa una navetta spaziale. Kylo Ren viene mostrato in azione, Lando Calrissian è a bordo del Millennium Falcon, la battaglia impazza e Tey abbraccia Leia, mentre i protagonisti guardano un paesaggio e si sente una risata malefica del nuovo villain, prima dell'apparizione del titolo The Rise of Skywalker.

La clip, come già detto, ha rivelato ufficialmente che Star Wars: The Rise of Skywalker è il nome ufficiale scelto per il nuovo capitolo del franchise, contrariamente a quanto ipotizzato poche ore fa dal giornalista Andrew Reiner che, riportando voci di corridoio direttamente dalla Star Wars Celebration, aveva suggerito Will of the Force come possibile titolo.

Il trailer inoltre fornisce un primo sguardo ai nuovi membri della Resistenza interpretati da Dominic Monaghan e Naomi Ackie, che dovrebbe dar vita alla figlia di Lando Calrissian (Billy Dee Williams) e ci regala nuove immagini di Carrie Fisher nei panni del Generale Leia Organa, che vedremo per l'ultima volta in Star Wars: Episode IX.

L'ultimo capitolo della trilogia di Star Wars, Star Wars: Episode IX, arriverà al cinema in Italia il 18 dicembre 2019. Nel cast del nono episodio della saga torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams.

Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson al timone, J.J. Abrams torna a dirigere Star Wars: Episode IX e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

