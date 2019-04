Star Wars: The Rise of Skywalker, i primi dettagli e le foto condivise alla Star Wars Celebration

Star Wars: The Rise of Skywalker è stato al centro di un atteso panel alla Star Wars Celebration e J.J. Abrams, Kathleen Kennedy e l'intero cast hanno condiviso foto e anticipazioni.

Star Wars: The Rise of Skywalker è stato presentato ufficialmente alla Star Wars Celebration della saga con un panel condotto da Stephen Colbert e alla presenza del regista J.J. Abrams e i protagonisti del film.

Il presentatore ha sottolineato: "Sappiamo che Star Wars è un film e una serie di gadget, ma non è solo questo: è un luogo, un universo, una situazione in cui ci si sente accettati e fa pensare che tutto sia possibile".

I primi a salire sul palco dell'evento dedicato a Star Wars 9 sono stati Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, e il regista J.J. Abrams. La produttrice ha sottolineato che la prima cosa a cui pensano è la responsabilità che si ha nei confronti dei fan e degli spettatori ed è stato entusiasmante poter concludere una storia iniziata da George Lucas, assicurando che chi segue Star Wars fin dal principio sarà incredibilmente felice per come si concluderà.

Il filmmaker ha ringraziato per l'entusiasmo tutti i presenti e aggiunto che stanno lavorando così duramente al montaggio, ma poter partecipare alla Celebration fa ricordare quello che la saga rappresenta per tutti, confermando che stanno lavorando agli effetti visivi.

Prima della presentazione del trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker, Kathleen Kennedy ha poi ricordato quanti anni sono passati dall'arrivo nelle sale di Guerre stellari e quanto mantenere attuali la storia, i personaggi e gli eventi raccontati dopo quaranta anni sia stato difficile, ma si è trattato di qualcosa di possibile tenendo a mente ciò che aveva ispirato Lucas, aggiungendo che Abrams ha dato al lungometraggio ancora più profondità.

J.J. ha ribadito che il Star Wars: The Rise of Skywalker è dedicato alle nuove generazioni, facendo scoprire se i giovani personaggi sono pronti ad affrontare ed eventualmente sconfiggere il Male.

Colbert ha quindi voluto ricordare Carrie Fisher e il filmmaker ha dichiarato come fosse impossibile riempire il vuoto lasciato dalla sua morte, perché era la migliore e fantastica, e tutti l'amavano: "Era impossibile. Cosa avremmo potuto fare? Non si poteva dare il ruolo a un'altra attrice. Siamo stati fortunati perché avevamo delle scene non utilizzate ne Il Risveglio della Forza e ci siamo resi conto che potevamo utilizzarle, scrivendo delle parti della sceneggiatura intorno a quei momenti, perché non volevamo usare la tecnologia. Poter lavorare ancora con lei, nonostante la sua morte, è stato surreale e ne sentivamo la presenza. La principessa Leia vive in questo film, anche grazie alla presenza di sua figlia tra gli interpreti".

Star Wars: The Rise of Skywalker non sarà ambientato immediatamente dopo Gli ultimi jedi ed è stato condiviso un concept art. Episodio IX sarà un'avventura che vivono tutti insieme e sarà entusiasmante vedere le dinamiche esistenti tra i protagonisti.

Gli eventi saranno ambientati in molti pianeti, luoghi diversi e sono state create numerose scenografie per girare il più possibile dal vivo: "Mi ricordo ancora cosa ho provato quando ho visto quelle scene che solo dopo ho scoperto essere state girate in Tunisia, sembrava un mondo vero. Abbiamo voluto mantenerlo il più realistico possibile".

JJ Abrams muestra una de las primeras imágenes del Episodio 9 con Rey y el resto de la tripulación de Halcón Milenario en la #StarWarsCelebaration #StarWars #episodio9 #EpisodioIX pic.twitter.com/etnuuWQJsy — Sombra del Imperio (@SombradeImperio) April 12, 2019

Kathleen Kennedy ha quindi confermato che essere sul set l'ultimo giorno è stato incredibilmente emozionante, anche se non può dire molto per evitare spoiler. Sul palco sono poi saliti Anthony Daniels, che ha ricordato come il suo personaggio ha sempre avvisato dei potenziali pericoli e non è stato ascoltato con attenzione, e R2-D2.

L'attore ha quindi svelato che prima delle riprese deve mantenersi in forma per poter interpretare C-3PO. Daniels ha ammesso che Alexa e Siri lo terrorizzano, tuttavia sarebbe felice di avere il droide accanto a lui perché lo ritiene un grande amico e sarebbe felice di avere qualcuno che si preoccupa degli altri come C-3PO.

Anthony ha inoltre annunciato che il titolo della sua autobiografia avrebbe dovuto essere Telling the Odds, ma gli editori hanno voluto cambiarlo perché convinti che i lettori non l'avrebbero capito.

L'ospite successivo è stato Billy Dee Williams, interprete di Lando Calrissian, che ha dichiarato di essere entusiasta per aver avuto la possibilità di lavorare con Abrams. L'attore ha poi dichiarato: "Lando non mi ha mai lasciato".

Kathleen e J.J. hanno raccontato che Billy è arrivato sul set per la prima volta durante una scena in cui erano coinvolte tantissime comparse e tutti sono rimasti immediatamente in silenzio non appena è entrato in scena. Kennedy ha persino rivelato che il regista era incredibilmente entusiasta e non riusciva a credere che Billy fosse sul set con loro.

Ecco la prima immagine di Lando:

Star Wars: Episode IX, la prima foto di Lando Calrissian

L'attore ha inoltre dichiarato: "Sono così stanco nel dover difendermi per aver tradito Han Solo, ma Lando doveva fare qualcosa perché aveva a che fare con Darth Vader. Ma è morto qualcuno? No, nessuno! Doveva evitare la fine di se stesso e di tutti i suoi amici".

La "nuova generazione", compreso BB-8, è salita sul set e ha regalato il debutto dell'attrice Naomi Ackie che ha svelato di essere stata a letto quando ha ricevuto la notizia che faceva parte del cast. L'attrice ha urlato e ha fatto correre nella stanza sul padre che sapeva fin da subito il suo possibile coinvolgimento, anche se non ha potuto rivelare nulla ad altre persone.

Il panel ha mostrato la prima immagine del nuovo personaggio, chiamato Jannah, e la sua interprete ha rivelato che sarà entusiasmante vedere in che modo il suo percorso incontrerà quello degli altri personaggi. Naomi non ha nemmeno smentito che Jannah sia la figlia di Lando.

John Boyega ha anticipato che Finn finalmente ha trovato il suo posto nella Resistenza e avrà capito cosa è l'amore, l'amicizia, la famiglia, ribadendo poi che Captain Phasma è morta. L'attore ha quindi definito il rapporto tra Finn, Rose, Poe e Rey come un "quadrilatero sentimentale".

Oscar Isaac ha ribadito che non esiste un pilota migliore rispetto a Han Solo, ma Poe è comunque bravissimo ed è un essere umano, quindi cerca il senso dell'umorismo in ogni situazione.

Daisy Ridley, interprete di Rey, ha scherzato sui libri che il suo personaggio aveva "rubato" in Gli ultimi Jedi sostenendo che ha iniziato a leggerli e ha rivelato che la spada laser ereditata da Luke "vive" ancora. Abrams ha aggiunto che Rey sarà coinvolta in alcune spettacolari sequenze d'azione, mentre l'attrice ha confermato che la ragazza non avrà altre visioni in cui Kylo Ren appare quasi nudo.

J.J. Abrams called out the stunt coordinator, and stopped short of confirming new Force powers #EpisodeIX #StarWars pic.twitter.com/GFunwTVHu3 — Jenna Busch (@JennaBusch) April 12, 2019

Kelly Marie Tran, interprete di Rose, è stata accolta da un enorme applauso e si è messa a piangere dall'emozione. L'attrice ha rivelato di aver registrato l'audiolibro in cui si racconta la storia del suo personaggio, scoprendone così dei nuovi dettagli.

Joonas Suotamo, l'interprete di Chewbacca ha voluto ringraziare tutti i fan del sostegno e considera la possibilità di recitare nella saga quasi un dovere perché il personaggio rappresenta l'idea che non importa come si è, c'è un posto per tutti in questo mondo. L'attore ha poi raccontato quanto è stato speciale avere sul set suo figlio.

At #StarWarsCelebration @JoonasSuotamo asked the crowd at the “Episode IX” panel to give his mentor, Peter Mayhew, a round of applause. Peter famously played Chewbacca before Joonas, who is now in his fourth #StarWars film with this one. pic.twitter.com/J7RBD5ReOu — George Pennacchio (@abc7george) April 12, 2019

Abrams ha poi introdotto alcune delle nuove creature e il nuovo amico di BB-8.

Il panel, dopo la presentazione ufficiale del trailer, si è concluso con l'apparizione di Palpatine!

Ian McDiarmid came out after the teaser premiered to say, in Palpatine's voice, "Roll it again."



What is this world...#SWCC pic.twitter.com/gA6MVSlUIp — Eric Geller (@ericgeller) April 12, 2019

Ecco le foto:

Il primo trailer ufficiale: