Daredevil: Born Again e Ironheart, ecco quando arriveranno le serie su Disney+

Marvel e Disney+ hanno svelato quando arriveranno sugli schermi le serie Daredevil: Born Again e Ironheart.

Marvel ha annunciato quando è prevista l'uscita di Daredevil: Born Again e Ironheart sugli schermi di Disney+: entrambe le serie debutteranno in streaming nel 2025.

Il ritorno sugli schermi del personaggio interpretato da Charlie Cox è previsto inoltre per il mese di marzo.

Il ritorno di Matt Murdock

Durante la presentazione dei prossimi progetti targati Disney, Marvel Studios ha svelato che la serie che proporrà un nuovo capitolo della storia di Daredevil e Kingpin sarà distribuita nella primavera del prossimo anno. Daredevil: Born Again riporterà infatti sugli schermi i personaggi interpretati da Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, l'avvocato Matt Murdock e il villain.

Nel cast ci sarà anche Jon Bernthal, che riprenderà la parte di Frank Castle/The Punisher.

Daredevil: Born Again sarà il trampolino di lancio per i personaggi "dimenticati" di Marvel Television?

La nuova supereroina

Nel 2025 arriverà in streaming anche Ironheart, la serie dedicata alle avventure di Riri Williams, personaggio interpretato da Dominique Thorne che ha debuttato nel MCU in Black Panther: Wakanda Forever.

Durante la presentazione dello studio è stato mostrato il nuovo logo dello show. Chinaka Hodge ha scritto e creato la serie basata sul personaggio ideato da Brian Michael Bendis e Mike Deodato.

Ryan Coogler, regista proprio del film Wakanda Forever, sarà invece uno dei produttori esecutivi tramite la sua Proximity Media.

Nei sei episodi Riri ritorna nella sua città natale di Chicago dopo aver studiato al MIT e si ritrova alle prese con qualcosa che porta pericolo e avventura nella sua vita.

Nel cast ci sono anche Anthony Ramos nel ruolo di Parker Robbins/The Hood, e Alden Ehrenreich nei panni di Joe McGillicuddy.