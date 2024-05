Agatha, che sta succedendo? Marvel rivela e poi cancella il nuovo titolo dello show

Con X-Men '97 vicino alla sua conclusione, i Marvel Studios stanno apparentemente anticipando il prossimo show Disney+, che sarà lo spinoff di WandaVision incentrato su Agatha Harkness.

L'account ufficiale X (precedentemente noto come Twitter) dei Marvel Studios ha condiviso un post che sembrava indicare che la serie avesse ricevuto un nuovo titolo, questa volta Agatha: The Lying Witch with Great Wardrobe, un ovvio riferimento a Le cronache di Narnia: Il leone, la strega e l'armadio.

Tuttavia, pochi minuti dopo aver pubblicato il post, i Marvel Studios lo hanno rapidamente cancellato senza alcuna spiegazione. Se Agatha: The Lying Witch with Great Wardrobe dovesse essere il titolo definitivo del nuovo show, si tratterebbe del quarto cambio di titolo per la serie con Kathryn Hahn.

Agatha: The Lying Witch with Great Wardrobe è il quinto titolo dello show in pochi mesi

Inizialmente presentata con il titolo di Agatha: House of Harkness, questo è successivamente cambiato in Agatha: Coven of Chaos, poi ancora in Agatha: Darkhold Diaries e ancora in semplicemente Agatha lo scorso marzo.

Mentre la data di uscita della serie non è ancora stata rivelata, il mistero più grande è cosa stia succedendo con il titolo e perché i Marvel Studios abbiano cancellato il loro post così rapidamente.

Agatha: Coven of Chaos, il ruolo di Aubrey Plaza svelato da una teoria dei fan?

Una possibilità è che si sia trattato di un vero e proprio errore da parte loro e che il post non dovesse essere pubblicato oggi. Poiché i gestori dei social media possono programmare in anticipo molti post per i loro contenuti, potrebbe essersi trattato di un errore da parte loro.