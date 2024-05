Il clandestino 2 si farà? Cosa sappiamo della seconda stagione della serie con Edoardo Leo

La prima stagione si è appena conclusa con una domanda: Il clandestino 2, la seconda stagione della serie tv con Edoardo Leo, si farà? Difficile dirlo con certezza perchè la RAI non si è ancora pronunciata sulle sue sorti, ma certamente tra produttori e interpreti c'è grande speranza.

Certo, gli ascolti, pur buoni, non sono stati altissimi: partita da 3,8 milioni di spettatori e oltre 19 punti di share, nel corso delle settimane Il clandestino non è riuscita a mantenere quei numeri, scendendo, di media, al 17% di share. Dati che hanno sempre consegnato alla fiction diretta da Rolando Ravello la vittoria nella prima serata del lunedì, ma che a viale Mazzini potrebbero non bastare.

Il clandestino: Edoardo Leo nei panni del protagonista, l'ex ispettore Luca Travaglia

La produttrice Paola Lucisano, però, crede fortemente nel progetto e, in un'intervista con Tivù, ha rivelato che sono state già tessute le trame per la seconda stagione: "Stiamo già lavorando alla seconda stagione de Il Clandestino: credo molto in questo titolo per cui mi sono assunta il rischio imprenditoriale di avviare la scrittura dei nuovi otto episodi". Se una nuova stagione ci sarà, dunque, sarà più breve della prima, che conta invece 12 episodi.

Lo stesso Edoardo Leo, protagonista de Il clandestino nei panni dell'ex ispettore Luca Travaglia, ora detective privato a Milano insieme al nuovo amico Palitha, ha dichiarato a CHI: "Mi auguro fortemente di poter continuare a fare un personaggio che mi ha proprio divertito. Vorrei continuare a essere clandestino ancora per un po'". La partita, dunque, ora è in mano alla RAI.

Nel frattempo, che ci sia o meno un nuovo ciclo di episodi, la prima stagione de Il clandestino, che si è conclusa martedì 14 maggio su Rai 1, è visibile in streaming, gratuitamente, on demand, sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata.