Star Wars: Skeleton Crew, Jude Law svela sorprendenti dettagli sul suo personaggio

Jude Law ha fornito nuovi dettagli sul suo misterioso personaggio che interpreterà in Skeleton Crew, serie TV ambientata nel mondo di Star Wars e descritta come un mix tra E.T. e I Goonies.

L'universo televisivo di Star Wars si espanderà con Skeleton Crew, serie per Disney+ descritta come un'avventura dalle atmosfere molto simkili ai film coming of age degli anni '80. Un mix tra E.T. e I Goonies, per intenderci. E tra i grandi protagonisti ci sarà Jude Law nei panni di un misterioso personaggio che potrebbe non per forza essere del tutto buono. A rivelare nuovi dettagli ci ha pensato lo stesso attore in un'intervista ai microfoni di Empire.

"I bambini hanno bisogno di qualcuno che li guidi. E ogni persona che incontrerete nel corso dello show vi farà dubitate del loro comportamento. Il mio personaggio è davvero buono? Oppure non lo è? Vuoi soltanto che i bambini stiano bene e possano tornare a casa, ma se conosci il lavoro di Jon e Chris sai benissimo che i bambini non sono sempre al sicuro".

Di cosa parla Skeleton Crew

Nella serie, nata da un'idea del regista degli Spider-Man dell'MCU Jon Watts, vedremo quattro giovani eroi, una navicella spaziale, degli inseguimenti da parte di alieni e il primo incontro don un Cavaliere Jedi (Jude Law), come avrebbe dato a intendere il filmato mostrato alla Star Wars Celebration.

La data d'uscita di Skeleton Crew non è ancora stata resa nota, ,ma la serie è attualmente in fase di post-produzione. Tra i registi dei vari episodi figurano David Lowery (Sir Gawain e Il Cavaliere Verde), i Daniels (Everything Everywhere All at Once), Bryce Dallas Howard (The Mandalorian), Jake Schreier (Beef) e Lee Isaac Chung (The Mandalorian).