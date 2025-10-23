Star Wars: il sequel su Rey è stato sospeso? Tutti gli aggiornamenti (film su Lando compreso)

Stando agli ultimi aggiornamenti, ci sarebbe una certa confusione interna alla Lucasfilm rispetto ai film da sviluppare per la strategia cinematografica futura della Galassia lontana lontana

I piani per il ritorno di Star Wars al cinema stanno procedendo anche se alla Lucasfilm vige una certa confusione a livello di strategia. Stando agli ultimi aggiornamenti, il film sequel dedicato a Rey (Daisy Ridley) sarebbe ancora in una fase di stallo, mentre altri progetti come il film spin-off su Lando Calrissian, sarebbero stati ripresi.

Secondo il noto insider di settore e scooper Daniel Richtman, Lucasfilm starebbe lavorando nuovamente al film su Lando con Donald Glover protagonista. Il progetto iniziale prevedeva che la storia fosse raccontata nel corso di una serie su Disney+, ma poi questa si è evoluta in un lungometraggio.

"Voglio solo che sia divertente", aveva detto Glover parlando dei suoi piani per Lando Calrissian lo scorso anno. "Essendo io stesso un fan di Star Wars, penso che sia importante che ci si diverta. In questo momento è molto difficile divertirsi. È dura perché stanno succedendo cose molto serie e, stranamente, sono le uniche cose che ci uniscono".

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley appare nel primo teaser

Quali sono i progetti Star Wars in fase di sviluppo?

Oltre al succitato film su Rey, ambientato 15 anni dopo gli eventi de L'Ascesa di Skywalker, alla Lucasfilm sono ancora in lavorazione Dawn of the Jedi, film diretto da James Mangold che esplorerà i primordi dell'Ordine Jedi e la trilogia di Simon Kinberg, di cui però non si conoscono i dettagli; per non parlare del film incentrato su Ben Solo bocciato dalla Disney.

Il progetto New Jedi Order rimane tuttavia quello al momento più problematico. Non solo perché buona parte del fandom di Star Wars non ha gradito la trilogia sequel targata Disney, ma anche perché nelle sue varie fasi di sviluppo si sono avvicendati già diversi sceneggiatori e quindi punti di vista differenti.

Al momento il film è in fase di scrittura con George Nolfi, che ha rimpiazzato Steven Knight, il quale a sua volta aveva sostituito il duo di sceneggiatori composto da Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, passati a lavorare per la serie Lanterns dei DC Studios.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Flynn Gray nella prima immagine

I film e le serie Star Wars già confermate

Le certezze della Lucasfilm, attualmente, sono il ritorno al cinema della saga con The Mandalorian & Grogu (di cui c'è già un trailer), previsto per il 20 maggio 2026, e successivamente con Starfighter, il progetto originale di Shawn Levy con Ryan Gosling protagonista e già in fase di riprese.

Sul fronte seriale, sono terminate le riprese della seconda stagione di Ahsoka, in arrivo nel 2026, la serie animata Star Wars: Maul - Shadow Lord, che proseguirà la storia del Sith. Il 29 ottobre 2025 arriverà su Disney+ la terza stagione di Star Wars: Visions, da cui verrà tratto uno spin-off, intitolato The Ninth Jedi, programmato per il 2026.