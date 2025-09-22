The Mandalorian and Grogu, tantissima azione e omaggi al passato nel trailer del nuovo film Star Wars

Disney ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di The Mandalorian and Grogu, l'attesissimo film spin-off della serie Disney+ The Mandalorian.

La pellicola vedrà il ritorno di Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano, alias Din Djarin, impegnato in nuove avventure interstellari al fianco del piccolo Grogu, meglio conosciuto come Baby Yoda.

Il trailer, ricco di azione ma con un tono sorprendentemente più leggero rispetto ad altri capitoli della saga, mette Grogu al centro della scena, offrendo numerosi momenti dedicati al personaggio diventato un'icona pop. Tra maschere, creature e droidi, l'unico volto umano chiaramente riconoscibile è quello di Sigourney Weaver, qui nei panni di un colonnello dell'Alleanza Ribelle. Il lancio del teaser era stato previsto già la scorsa settimana, ma ha subito alcuni rinvii, probabilmente legati alle recenti polemiche interne alla Disney (legate alla sospensione di Jimmy Kimmel).

Star Wars fa ritorno al cinema dopo un'assenza di sette anni

The Mandalorian & Grogu sarà il primo film del franchise a tornare nelle sale dopo L'Ascesa di Skywalker del 2019 e porterà la firma di Jon Favreau, creatore della serie originale, che lo ha diretto e co-sceneggiato insieme a Dave Filoni. Tra le nuove entrate nel cast spiccano Jeremy Allen White, che interpreterà Rotta the Hutt, figlio del leggendario Jabba, e Jonny Coyne, nei panni di un signore della guerra imperiale.

Prodotto da Lucasfilm con Kathleen Kennedy e lo stesso Filoni al timone, il film si porta dietro un peso simbolico enorme: se The Mandalorian aveva dimostrato che la saga poteva funzionare anche sul piccolo schermo, ora sarà lo stesso titolo a dover provare che Star Wars può ancora conquistare il grande schermo, dopo che le ultime flessioni al botteghino avevano convinto la Disney a rallentare le produzioni cinematografiche.

L'uscita di The Mandalorian & Grogu sarà dunque un vero banco di prova per capire se la Forza ha ancora la potenza necessaria per riportare in massa i fan nelle sale. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 20 maggio 2026, sette anni dopo l'ultima volta al cinema per la saga.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Flynn Gray nella prima immagine

Arriva anche Star Wars: Starfighter

Lucasfilm ha già ufficializzato un nuovo titolo cinematografico della saga che arriverà nelle sale nei prossimi anni: Star Wars: Starfighter. Si tratta di un film stand-alone diretto da Shawn Levy, ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di L'Ascesa di Skywalker.

Il cast è ricchissimo e sorprendente, con nomi di primo piano come Ryan Gosling, Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e il giovane Flynn Gray. L'uscita del film è già fissata: Disney porterà Star Wars: Starfighter nei cinema di tutto il mondo il 28 maggio 2027, segnando così un nuovo capitolo per la saga più amata di sempre.