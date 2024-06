Star Wars, Daisy Ridley svela altri dettagli su New Jedi Order: darà il via a una nuova trilogia?

L'interprete di Rey Skywalker Daisy Ridley ha rivelato nuovi dettagli sul prossimo film di Star Wars, che dovrebbe intitolarsi New Jedi Order.

Il nuovo film sarà ambientato 15 anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nella linea temporale di Guerre Stellari e potrebbe dare il via a una nuova era della saga al cinema. Tuttavia, come per molti dei prossimi film di Star Wars, i dettagli sono ancora molto riservati. La stessa Ridley ha dichiarato di non aver ancora letto la sceneggiatura, ma ha potuto anticipare qualcosina.

La Ridley ha fornito alcune nuove ed entusiasmanti informazioni sul nuovo film dedicato a Rey. Prima di tutto, ha smentito quelle voci secondo cui il film farebbe parte di una nuova trilogia.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un'immagine di Daisy Ridley

"Ne sto facendo uno solo, per adesso. Sono rimasta sorpresa quanto voi", ha dichiarato l'attrice, che ha poi ricordato ancora una volta l'incontro con la presidente della LucasFilm Kathleen Kennedy.

Star Wars: New Jedi Order, la regista: "Era ora che una donna desse forma alla galassia lontana lontana"

"Avevo appena fatto un film con mio marito e avevo un giorno libero dalle riprese, così sono stata invitata a colazione da Kathy Kennedy. Ogni tanto pranziamo insieme. Pensavo che stessimo solo facendo colazione, ma a un certo punto mi ha detto: 'Pensa se stessero scrivendo un'altra storia con Rey', e io le ho risposto: 'Ne dubito', ma a metà colazione mi ha detto: 'La stiamo scrivendo, che ne pensi?'".

Ridley ha quindi espresso un parere sulle persone coinvolte dietro le quinte del progetto: "Sarà davvero bello, c'è un regista diverso, uno sceneggiatore diverso, Stephen Knight lo sta scrivendo e la regia è di Sharmeen Obaid-Chinoy, che ha realizzato dei documentari incredibili. È molto emozionante e presto leggerò la sceneggiatura".

Quindi Ridley non ha ancora letto il copione del nuovo film, ma la sua intervista conferma che lo farà a breve e che inoltre New Jedi Order rimarrà un film a sé stante, almeno per il momento.