Star Wars, altri guai per il film su Rey: la produzione è stata di nuovo sospesa?

Dalla fine dell'anno scorso sono circolate notizie contrastanti sullo stato di lavorazione del film ancora senza titolo di Star Wars della regista Sharmeen Obaid-Chinoy. Era inizialmente emerso che New Jedi Order fosse una priorità ad un certo punto, ma sembra che ora Lucasfilm abbia deciso di accantonare nuovamente il progetto.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, "il film su Rey è stato sospeso ancora una volta, poiché i film di Star Wars di Shawn Levy e James Mangold saranno prodotti per primi. Il progetto non è stato cancellato, ma solo temporaneamente sospeso".

Questo probabilmente non dovrebbe sorprendere più di tanto, dato che non è mai stato ingaggiato ufficialmente un nuovo sceneggiatore dopo che Steven Knight ha abbandonato il progetto. Tuttavia, questo non significa necessariamente che non vedremo presto la Rey di Daisy Ridley di nuovo nella galassia lontana, lontana.

Il personaggio di Rey è fondamentale per il futuro di Star Wars

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley appare nel primo teaser

Un recente report dell'Hollywood Reporter sostiene poi che Rey "Skywalker" sarebbe fondamentale per il futuro del franchise. Non solo dovrebbe apparire nella nuova trilogia in cantiere a cui sta attualmente lavorando Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix), ma anche in diversi altri progetti.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

"È la risorsa cinematografica più preziosa, per certi versi forse l'unica, che Star Wars abbia in questo momento", ha dichiarato una fonte vicina allo studio. Il report suggerisce anche che la trilogia di Kinberg potrebbe avere un impatto sullo sviluppo di New Jedi Order.

"Rey, la scavenger diventata Jedi interpretata da Daisy Ridley nei tre film della trilogia sequel, è la chiave della prossima svolta del franchise. Questo potenzialmente mette lo sviluppo della storia della trilogia di Kinberg, per quanto ancora in fase primordiale, in rotta di collisione con il film indipendente su Rey che è attivamente in sviluppo con la regista Sharmeen Obaid-Chinoy".