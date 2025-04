Star Wars: questa celebre star di Breaking Bad sarà il villain del film con Ryan Gosling?

Dopo la recente indiscrezione che Jodie Comer sarebbe in trattative per un ruolo al fianco di Ryan Gosling nel film senza titolo di Star Wars del regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy, adesso sembra che la Lucasfilm potrebbe aver individuato un attore per interpretare il cattivo della storia.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, Jesse Plemons "avrebbe ricevuto un'offerta" per interpretare il misterioso cattivo del film, attualmente in fase di sviluppo.

Un'altra indiscrezione sostiene invece che Plemons sarebbe stato contattato per interpretare un giovane Plutarch Heavensbee in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Sarà quindi interessante vedere se finirà in uno di questi ruoli poiché sembra piuttosto improbabile possa comparire in entrambi.

Chi è Jesse Plemons: i suoi lavori più recenti

Civil War: Jesse Plemons in una scena

L'attore non è estraneo a ruoli da cattivo, e pare fosse in lizza per interpretare Kylo Ren in Star Wars: Il risveglio della forza prima che Adam Driver ottenesse la parte.

Zero Day: una scena della serie

Molti di voi lo riconosceranno per aver interpretato Todd Alquist nell'ultima stagione di Breaking Bad. Di recente, lo abbiamo visto in Civil War di Alex Garland, ma anche nell'ultimo film di Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness. Su Netflix, è stato tra i protagonisti di Zero Day al fianco di Robert De Niro.

A quanto pare, il film "avrà un budget significativamente inferiore" rispetto ai precedenti film dell'era Disney e viene descritto come una storia "più contenuta". Il protagonista di Gosling, ancora senza nome, sarà accompagnato da un personaggio più giovane, un padawan Jedi. Kathleen Kennedy della Lucasfilm ha confermato inoltre che si tratterà di una storia successiva a L'ascesa di Skywalker.