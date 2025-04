Star Wars: Jodie Comer nel cast del film di Shawn Levy con Ryan Gosling?

Secondo alcune fonti, Jodie Comer è in trattative per unirsi a Ryan Gosling nel prossimo film di Star Wars diretto da Shawn Levy, ancora avvolto dalla massima riservatezza.

Il prossimo film del regista di Deadpool e Wolverine, Shawn Levy, ancora senza titolo, ha fatto un salto nell'iperspazio con l'ingaggio di Ryan Gosling (Drive, Barbie) nel ruolo del protagonista a gennaio, e ora abbiamo nuove notizie su chi potrebbe affiancarlo come protagonista femminile del progetto.

Secondo lo scooper MTTSH, Jodie Comer (28 anni dopo, Killing Eve, The Bikeriders) è in trattative per un ruolo non rivelato, al fianco di Gosling, nel prossimo progetto misterioso di Star Wars di Levy.

Comer ha già fatto una breve incursione nell'universo di Star Wars, interpretando la madre biologica di Rey (Daisy Ridley) in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. La sua presenza sullo schermo, seppur limitata a un flashback, mostrava il toccante addio alla figlia su Jakku prima di essere uccisa dagli agenti dell'Imperatore Palpatine.

Comer ha inoltre già lavorato con Levy in Free Guy. A quanto pare, il film "avrà un budget significativamente inferiore" rispetto ai precedenti titoli dell'era Disney e viene descritto come una storia "più contenuta".

Il progetto misterioso di Shawn Levy

Il protagonista di Gosling, ancora senza nome, sarà accompagnato da un personaggio più giovane, un padawan Jedi. Questo ha portato a speculazioni sul fatto che il film potrebbe essere ambientato in un'epoca in cui gli Jedi erano ancora attivi (probabilmente prima degli eventi di Una nuova speranza), ma Kathleen Kennedy della Lucasfilm ha poi confermato che si tratterà in realtà di una storia successiva a L'ascesa di Skywalker.

The Last Duel: Jodie Comer durante una scena

Levy sta sviluppando la sceneggiatura insieme a Jonathan Tropper (This Is Where I Leave You, The Adam Project) dal 2022, e produrrà anche tramite 21 Laps, insieme al presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

I dettagli sulla trama non sono ancora stati resi noti, ma è stato confermato che il film sarà un'avventura indipendente non collegata in alcun modo alla Saga degli Skywalker.

Dopo il grande successo di Deadpool e Wolverine, Levy è considerato dalla Disney come un regista indispensabile, quindi è molto probabile che avrà un notevole controllo creativo sul film. Il coinvolgimento di Gosling dovrebbe accelerare il progetto, la cui produzione dovrebbe iniziare nel Regno Unito verso la fine dell'anno.

Lucasfilm ha in cantiere anche il film di Sharmeen Obaid-Chinoy incentrato su Rey, Dawn of the Jedi di James Mangold (probabilmente non il titolo ufficiale) e il crossover Mandoverse di Dave Filoni.