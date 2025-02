Star Wars: già scelto chi rimpiazzerà Kathleen Kennedy alla presidenza della Lucasfilm?

Secondo quanto riportato da World of Reel, che tuttavia nomina una sola fonte, Dave Filoni e Jon Favreau sarebbero pronti a sostituire Kathleen Kennedy alla guida della LucasFilm. Un annuncio ufficiale potrebbe avvenire alla Star Wars Celebration prevista per il prossimo aprile.

Anche in questo caso, la notizia proviene da un'unica fonte, ma molto affidabile secondo il sito, e ha molto senso che entrambi prendano il comando di questa nave che ultimamente non stava navigando in ottime acque. Filoni e Favreau sono stati due dei pochissimi creativi a spezzare la maledizione post-Lucas con i loro rispettivi show.

Nelle ultime ore, inoltre, anche l'Hollywood Reporter ha fatto sapere di essere a conoscenza del fatto che Filoni avrebbe già il lavoro in tasca e che l'annuncio arriverà alla Celebration.

Chi sono i favoriti alla presidenza della Lucasfilm

Disney Gallery: The Mandalorian - Dave Filoni in un'immagine della docuserie

Filoni è attualmente in carica come CCO dello studio. Dopo aver diretto alcuni episodi di Avatar: The Last Airbender, è stato incaricato da George Lucas di supervisionare la serie televisiva - e poi la versione cinematografica - Star Wars: le guerre dei Cloni. Filoni è il creatore, produttore esecutivo e scrittore della miniserie live-action Ahsoka, ed è stato produttore esecutivo di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Skeleton Crew.

The Avengers: Age of Ultron - Jon Favreau alla premiere

Favreau, uno dei pupilli di Disney e LucasFilm, ha iniziato a dirigere film come Elf, Iron Man e Chef prima di avventurarsi nei contenuti di Star Wars nell'ultimo decennio. Ha creato la serie Disney+ di grande successo The Mandalorian, che Filoni ha contribuito a sviluppare. Insieme a Filoni, ha prodotto a livello esecutivo tutti gli altri spin-off, tra cui Skeleton Crew e The Book of Boba Fett.

Non è più uscito un film di Star Wars al cinema dopo L'ascesa di Skywalker del 2019. Quest'attesa verrà interrotta solo l'anno prossimo, quando arriverà The Mandalorian & Grogu di Favreau previsto per il maggio 2026. Negli ultimi sei anni sono stati annunciati numerosi progetti di Star Wars, molti dei quali si sono arenati o sono stati cancellati. Sembrava che la Kennedy avesse perso il controllo del processo creativo. Per lo meno è riuscita a far sì che il film di Favreau venisse autorizzato e girato; per il resto, si è trattato un decennio davvero disastroso.