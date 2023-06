Star Wars: la promessa di Rey a Luke Skywalker al centro del nuovo film

Nel corso di una nuova intervista, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha rivelato che la promessa di Rey a Luke Skywalker (di ricostruire e mantenere un nuovo Ordine Jedi) sarà il "cuore" del nuovo film di Star Wars.

Stiamo parlando del film annunciato durante la Star Wars Celebration 2023 e che vedrà protagonista la Rey di Daisy Ridley in una storia ambientata 15 anni dopo L'ascesa di Skywalker. Alla regia del film troveremo Sharmeen Obaid-Chinoy e, come rivelato recentemente, sarà intitolato Star Wars: New Jedi Order e arriverà nelle sale il 22 maggio 2026.

"Penso che il bello di Star Wars sia che si tratta di una grande galassia e che stiamo uscendo da quella che è stata una grande guerra con il Primo Ordine", ha detto Kennedy a GamesRadar+. "E ora Rey ha fatto una promessa a Luke e questo è davvero il fulcro di dove stiamo andando e di quella che sarà la storia. E penso che questo offra una straordinaria opportunità per introdurre nuovi personaggi e per iniziare con qualcosa di nuovo, perché abbiamo raggiunto il culmine di ciò che George [Lucas] stava creando, e ora prendiamo tutto questo e lo portiamo al prossimo capitolo".

Le riprese partiranno ad aprile 2024 e in rete è stata diffusa una prima sinossi: "Ambientato circa 15 anni dopo la vittoria di Rey su Palpatine e la fine di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il nuovo film approfondirà il coraggioso tentativo di Rey di ripristinare l'Ordine Jedi, dove assumerà il ruolo di mentore di due giovani e promettenti studenti, una ragazza e un ragazzo. Man mano che il loro addestramento procede, diventa evidente che la ragazza possiede capacità straordinarie, destinate a farla emergere come futuro leader".