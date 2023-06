Star Wars: il film su Rey Skywalker ha un titolo e una data di uscita

Arrivano nuove indiscrezioni sul prossimo film della saga di Star Wars che vedrà Daisy Ridley riprendere i panni di Rey, uno dei personaggi più discussi della nuova trilogia poi rivelatasi essere la nipote dell'imperatore Palpatine. A quanto pare il nuovo film si chiamerà Star Wars: New Jedi Order e arriverà nelle sale il 22 maggio 2026.

Le riprese partiranno ad aprile 2024 e in rete si è già diffusa una prima sinossi: "Ambientato circa 15 anni dopo la vittoria di Rey su Palpatine e la fine di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il nuovo film approfondisce il coraggioso tentativo di Rey di ripristinare l'Ordine Jedi, dove assume il ruolo di mentore di due giovani e promettenti studenti, una ragazza e un ragazzo. Man mano che il loro addestramento procede, diventa evidente che la ragazza possiede capacità straordinarie, destinate a emergere come futuro leader".

Il film su Rey era stato annunciato in pompa magna alla Star Wars Celebration 2023 assieme al progetto diretto da Dave Filoni, un crossover delle serie TV andate in onda, e un lungometraggio diretto da James Mangold che esplorerà le origini dei Jedi. Star Wars: New Jedi Order sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) e la sceneggiatura sarà curata da Steven Knight (Peaky Blinders).

Idris Elba sarà il villain del film?

Secondo il noto insider @MyTimeToShineHello, la star di Thor: Ragnarök e Luther, Idris Elba, è stata "presa in considerazione" per il ruolo del cattivo della storia. Non è chiaro se sono già in corso negoziati con il team dell'attore o se, per adesso, la Lucasfilm abbia semplicemente manifestato il proprio interesse nei suoi confronti.