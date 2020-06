Star Wars, Oscar Isaac: "Tornerei solo se avessi bisogno di comprare un'altra cosa"

Oscar Isaac non sembra avere nostalgia della saga di Star Wars e del ruolo di Poe Dameron tanto da affermare che farebbe ritorno nel franchise solo se avesse bisogno di soldi.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, una foto tratta da Vanity Fair

Dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e dopo l'impegno come doppiatore in Star Wars Resistance, Oscar Isaac è tornato al cinema d'autore. È appena uscita la prima foto di Oscar Isaac in The Card Counter, nuovo film di Paul Schrader e non c'è nessuna volontà di tornare nel ruolo di Poe Dameron, come conferma Isaac nel corso di un panel:

"Mi è piaciuto confrontarmi con una sfida nuova e lavorare con un team incredibile di attori, tecnici, scenografi, è stato tutto molto divertente. Ma non è ciò che voglio fare. Quello che voglio fare è girare film fatti a mano, lavorare con persone che mi ispirano. Il modo in cui lavora Paul Schrader, è nel mio DNA. Non sono solo, ovviamente. Per ogni attore di una certa generazione, ci sono dei film che lo hanno formato e questo è il mio caso. Per quanto mi riguarda è stato un punto di svolta e non riguarda il film finito, si tratta del modo in cui viene realizzato".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una nuova teoria risolve le controversie sull'origine di Snoke

Tra i prossimi progetti di Oscar Isaac ci sarà il nuovo film di James Gray, Armageddon Time. Questo significa che non tornerà tanto presto nei panni di Poe Dameron? L'attore ci scherza su:

"Chi lo sa. Magari se dovessi comprare un'altra casa..."