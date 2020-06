Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una nuova teoria risolve le controversie sull'origine di Snoke

Nella storia della saga di Star Wars, il Leader Supremo Snoke è uno dei cattivi più temibili e l'apparente mancanza di retroscena sulla sua genesi ha confuso i fan ma una nuova teoria chiarirebbe un po' di dettagli sul passato del personaggio.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Un'immagine d'azione dal primo teaser

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato rivelato che è stato Palpatine a creare Snoke, ma un utente di Reddit ha diffuso una nuova teoria che ipotizzerebbe la "vera" origine del personaggio: l'origine di Snoke potrebbe essere racchiusa tra gli dei della Forza di Mortis, introdotti nei famosi episodi della stagione 3 di Clone Wars, ovvero "Overlords" "Altar of Mortis" e "Ghosts of Mortis".

In quegli episodi esiste una spiegazione metafisica di come la Forza viene bilanciata e sbilanciata. Si parla di due esseri, il "Figlio" e la "Figlia", tenuti sotto controllo dal "Padre". Questo Padre, in teoria, manteneva l'equilibrio nella Forza e, in questi episodi, chiese direttamente ad Anakin di prendere il suo posto, il che, naturalmente, avrebbe adempiuto alla profezia che Anakin avrebbe portato l'equilibrio nella Forza. Anakin però non lo fa, e il "Figlio" (il dio del lato oscuro) alla fine viene ucciso da Anakin, ma non prima che la "Figlia" e il "Padre" muoiano. Quindi con questa teoria si pensa che Snoke sia proprio il Figlio, che rinasce, assorbendo i resti della forza vitale di suo padre, e questo spiegherebbe anche il suo aspetto.

Al momento è ovviamente solo una teoria analizzata da questo fan di Star Wars, ma effettivamente potrebbe essere plausibile. Sono molte le teorie in merito alla vera esistenza di Snoke, ma quello che ci rimane è ciò che è stato detto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ovvero che Palpatine l'ha creato come un suo burattino.