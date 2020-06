Oscar Isaac nella prima foto di The Card Counter, nuovo film di Paul Schrader

The Card Counter, il nuovo film diretto da Paul Schrader, avrà come protagonista l'attore Oscar Isaac, ritratto nella prima foto ufficiale.

The Card Counter: Oscar Isaac in una foto del film

The Card Counter è il nuovo film diretto da Paul Schrader con star Oscar Isaac, ritratto nella prima foto ufficiale del progetto. Le riprese sono attualmente in pausa dopo che a marzo un membro del cast è risultato positivo al COVID-19, fermando il lavoro sul set quando mancavano solo cinque giorni alla fine dell'impegno previsto per il cast e la troupe.

Paul Schrader dovrebbe ritornare dietro la macchina da presa all'inizio del mese di luglio nello stato del Mississippi, dopo il via libera da parte delle autorità locali e del sindacato degli attori.

In The Card Counter l'attore Oscar Isaac interpreta William Tell, un ex militare che vive un'esistenza spartana giocando a carte prima di addentrarsi nel mondo del poker.

Le riprese, essendo quasi terminate, non dovrebbero affrontare particolari ostacoli a causa della necessità di evitare le scene che coinvolgono un gran numero di comparse, mantenere il distanziamento sociale e seguire le linee guida per evitare ogni possibile contagio.

Nel cast del film ci saranno anche Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe.

Paul Schrader, oltre a esserne il regista, è lo sceneggiatore di The Card Counter.