Star Wars: il nuovo film incentrato su Rey si chiamerà Episode X - A New Beginning

L'anno scorso è circolata una voce secondo cui il film di Star Wars incentrato su Rey previsto dalla Lucasfilm si sarebbe intitolato "A New Beginning". La notizia è stata smentita poco dopo e da allora il progetto è stato chiamato "New Jedi Order".

Tuttavia, sembra che la notizia iniziale sia stata accurata. Secondo Production List, le riprese del film inizieranno a settembre presso i Pinewood Studios di Londra e il film è attualmente indicato come Star Wars: Episode X - A New Begin.

C'è sempre la possibilità che si tratti di un altro titolo provvisorio o di lavoro, ma con l'inizio delle riprese previsto tra pochi mesi, non saremmo affatto sorpresi se questo fosse il titolo definitivo.

Il film incentrato su Rey

I dettagli sulla trama non sono ancora stati resi noti, ma sappiamo che il film sarà ambientato quindici anni dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker e che Rey sarà una "potente maestra Jedi" che gestisce la propria accademia di addestramento quando la rincontreremo. Sharmeen Obaid-Chinoy dirigerà. Recentemente però, la star Daisy Ridley ha svelato alcuni dettagli sulla trama di New Jedi Order.

Star Wars: il risveglio della Forza - Daisy Riley alla premiere con un fan

Dallo studio sappiamo che: "La produzione di A New Beginning sarà uno sforzo monumentale, con l'obiettivo di catturare l'ampio universo che i fan hanno imparato ad amare. L'inizio delle riprese è previsto per la fine dell'anno e le attività di pre-produzione sono già in corso. La produzione si estenderà su più location in tutto il mondo, utilizzando un mix di ambientazioni reali e ambienti avanzati in studio per dare vita alla galassia lontana, lontana. Per mantenere gli elevati standard visivi del franchise, verranno impiegate tecnologie all'avanguardia, tra cui le ultime novità in fatto di CGI ed effetti pratici".

Nel frattempo ha recentemente esordito in modo trionfale su Disney+ la prima stagione della serie Star Wars, The Acolyte: La seguace, ambientata nell'era dell'Alta Repubblica.