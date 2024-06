Star Wars: The Acolyte miglior esordio del 2024 per Disney+, svelato il numero di visualizzazioni in un giorno

Si tratta del miglior esordio dell'anno per Disney+, segno che la serie Star Wars era tra le più attese non solo dai fan

The Acolyte, la nuova serie Star Wars, ha registrato 4,8 milioni di visualizzazioni nel suo primo giorno di disponibilità: è il miglior esordio dell'anno su Disney+.

Per quanto riguardava Ahsoka, la serie più recente di Star Wars, non era stato reso noto il totale esatto di visualizzazioni nel primo giorno, anche se Disney ha riferito che ci sono voluti cinque giorni per raggiungere 14 milioni di visualizzazioni. Si tratta di una media di 2,8 milioni di spettatori al giorno, 2 milioni in meno rispetto al debutto di The Acolyte. (Nota: una "visione" è calcolata dividendo il numero di ore di visione di ogni titolo per la sua durata).

Molte delle recensioni online hanno paragonato The Acolyte: La seguace ad Andor e a Gli ultimi Jedi per la sua "volontà di dare una propria impronta e sconvolgere la tradizione". Su queste pagine trovate anche la nostra recensione dei primi episodi.

The Acolyte: una scena della serie Star Wars

Secondo la sinossi ufficiale, "The Acolyte segue un'indagine su una scioccante serie di crimini che mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è come sembra". Il cast comprende anche Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

Leslye Headland ha creato la serie ed è produttrice esecutiva insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef. Tra i produttori esecutivi figurano Charmaine DeGraté e Kor Adana, mentre Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim e Rob Bredow sono i produttori.

Composta da sei episodi in totale, attualmente i primi due sono disponibili in streaming su Disney+, mentre il terzo episodio arriverà il 12 giugno prossimo con gli altri a seguire nelle settimane successive.