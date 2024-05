Star Wars: George Lucas svela la sua opinione sui nuovi sequel della saga

George Lucas, ripercorrendo la sua carriera al Festival di Cannes 2024, ha difeso la sua scelta di effettuare dei cambiamenti ai film che compongono la trilogia originale di Star Wars, rivelando anche la sua opinione riguardante i sequel prodotti dalla Disney.

Nel corso degli anni, infatti, il regista ha modificato più volte i capitoli originali della saga sfuttando i cambiamenti avvenuti in campo tecnologico.

Il ritorno al passato

Il regista George Lucas ha infatti sostenuto che non ci sia nulla di sbagliato nel tornare indietro e "ripulire" i film originali di Star Wars: "Sono un convinto sostenitore che il regista, o lo sceneggiatore, o il filmmaker dovrebbero avere un diritto ad avere il proprio film come vuole".

Il creatore delle avventure della famiglia Skywalker ha quindi spiegato che non approverebbe mai una versione in 4K di Guerre stellari, oltre a ricordare: "Abbiamo distribuito l'originale in laserdisc e tutti si sono realmente arrabbiati, dicendo: 'Ha un aspetto terribile'. E ho detto: 'Sì, so che lo aveva'. Quello era il suo aspetto".

George Lucas con la sua creatura Dart Vader

"I film Marvel non sono cinema". George Lucas dice la sua sulla frase di Scorsese e sulla Hollywood di oggi

Lucas, inoltre, ha commentato i sequel della sua trilogia facendo capire che è convinto siano stati compiuti degli errori: "Ero quello che sapeva realmente cosa era Star Wars... Che conosceva davvero questo mondo, perché c'è molto. La Forza, ad esempio, nessuno la capiva. Quando ne hanno iniziato degli altri dopo che ho venduto la compagnia, molte delle idee che erano nell'originale sono in un certo senso andate perdute. Ma quello è il modo in cui è la situazione. Ci rinunci".