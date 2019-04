Star Wars, Mark Hamill svela la sua idea alternativa per il ritorno di Luke in Il Risveglio della Forza

Star Wars: Il Risveglio della Forza ha fatto rientrare in scena Luke Skywalker solo negli ultimi minuti e Mark Hamill ha rivelato l'idea alternativa che aveva proposto a J.J. Abrams per il ritorno del personaggio.

Star Wars: Il Risveglio della Forza avrebbe potuto avere un altro finale se J.J. Abrams avesse ascoltato il suggerimento dato da Mark Hamill.

L'interprete di Luke Skywalker aveva infatti condiviso le proprie idee riguardanti il primo capitolo della nuova trilogia, in particolare per quanto riguarda una possibile reunion tra Luke, Leia e Han.

Mark Hamill, intervistato da The Hollywood Reporter, ha raccontato l'idea che aveva condiviso riguardante il suo ritorno in Il risveglio della forza: "Potevano lo stesso farmi entrare in scena sul finale, ma che ne pensate di questo? Leia sta cercando di mettersi in contatto con me telepaticamente. Inizia a essere frustrata perché non c'è risposta e si precipita verso la nuova Morte Nera... fino a questo punto ce ne sono state tre. Arriva quasi a destinazione quando viene fermata da due Stormtrooper. Proprio mentre sta per essere rapita, uno dei due si gira versa l'altro e gli spara, togliendosi l'elmetto e dicendo 'Ciao sorella, sono qui per salvarti'".

L'idea dell'interprete di Luke avrebbe inoltre permesso ai due Skywalker di essere presenti quando Han perde la vita: "Avrebbe avuto un effetto più forte perché le persone che hanno realmente una storia legata a Han Solo avrebbero assistito alla sua morte e non sarebbero state in grado di impedirla. Sua moglie, la madre di suo figlio, il suo migliore amico. Invece che due personaggi che lo hanno conosciuto da quanto? Venti minuti?".

Star Wars: Il risveglio della forza, 5 cose che potreste non aver notato

Hamill tornerà in scena in Star Wars: Episode IX, il nuovo capitolo della storia che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato in Gli ultimi jedi e sullo schermo apparirà anche Carrie Fisher grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga.

Nel cast torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams.

Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.