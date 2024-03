Star Wars, Daisy Ridley ha fatto fatica a trovare lavoro dopo la trilogia:'Non mi offrivano più niente'

Dopo il successo ottenuto nella trilogia sequel di Star Wars, Daisy Ridley sembrava lanciata verso una carriera in ascesa a Hollywood ma la realtà si rivelata ben diversa, come ha constatato la stessa attrice ad un panel nel corso di un festival ad Austin.

Dopo aver interpretato Rey Skywalker, Daisy Ridley ha ricevuto pochissime offerte di lavoro:"Non arrivavano molte offerte. Non è che non c'erano... Ricordo di aver finito [Star Wars] e aver pensato 'Oh, è tranquillo e strano'".

Nuove prospettive

Nonostante le chiusure causate dalla pandemia di COVID-19 abbiano influito, Ridley ha raccontato di aver trovato lavoro anche se in altri tipi di film:"Quindi, è stato un periodo molto strano per stare in tranquillità e, onestamente, per elaborare il lutto di un periodo della mia vita" riferendosi al periodo pandemico "Ho avuto la possibilità di fare così tante cose diverse per così tante persone... È stata un'esplorazione diversa di me stessa e della mia carriera".

Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza: Daisy Ridley nel trailer finale del film

Daisy Ridley tornerà nel ruolo di Rey Skywalker nel nuovo film di Star Wars, diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e con Steven Knight alla sceneggiatura. Il film esplorerà il percorso di Rey nel tentativo di ricostruire l'Ordine Jedi dopo gli eventi de Il risveglio della Forza.