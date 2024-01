Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Daisy Ridley sul bacio tra Rey e Kylo Ren:'Ce lo siamo guadagnato'

Il bacio tra Kylo Ren e Rey Skywalker è uno dei passaggi chiave più controversi del terzo ed ultimo capitolo della trilogia sequel di Star Wars, intitolato L'ascesa di Skywalker. Ospite del podcast Happy So Confused, Daisy Ridley ha condiviso la propria opinione sul bacio ribattezzato Reylo.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un'immagine di Daisy Ridley

La sequenza è stata l'ultima girata da Ridley e Adam Driver prima che quest'ultimo abbandonasse il set:"Sembrava qualcosa di guadagnato e ciò che è stato interessante ancora una volta credo sia stata l'intenzionalità. La mia sensazione era che fosse un addio, quindi qualcosa di guadagnato. Puoi definire un bacio in mille modi ma era un bacio d'addio. Quella scena è stata veramente toccante e per me un addio al mio lavoro. Adam doveva andarsene, perciò si è alzato dopo la scena e ha detto 'Ciao a tutti, vado a New York'".

Il ritorno in Star Wars

I fan della trilogia originale hanno dovuto aspettare decenni prima di rivedere i loro beniamini tornare nel franchise, invece Daisy Ridley sarà molto presto di nuovo nei panni di Rey Skywalker in un nuovo film della saga, diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, ambientato quindici anni dopo Il risveglio della Forza.

Daisy Ridleyha interpretato Rey Skywalker nei tre film della saga sequel: Il risveglio della Forza (2015), Gli ultimi Jedi (2017) e L'ascesa di Skywalker (2019).