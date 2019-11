Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nel nuovo trailer un collegamento a The Mandalorian?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e The Mandalorian legati da un collegamento individuato nell'ultimo trailer del film. In verità, più che un collegamento esplicito si tratta di un dettaglio quasi subliminale che tuttavia non è sfuggito a un utente su Reddit.

Nel trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: L'Ascesa di Skywalker, o meglio quello che è stato presentato come uno spot TV, circa al minuto 0.13, mentre Kylo Ren (Adam Driver) è impegnato a lottare contro un alieno (o qualcosa del genere), dietro di lui, lo sfondo è brevemente illuminato da due colpi di laser giallo. E questione di una frazione di secondi, ma a riguardare con attenzione il trailer, si scorgono appunto due linee di luce gialla che attraversano lo schermo.

The Mandalorian e Star Wars: origini e storia dei Mandaloriani della serie TV Disney+

Come viene sottolineato da un fan su Reddit, i laser gialli sono piuttosto rari nel mondo di Star Wars, al contrario dei laser rossi, verdi e blu che sono più comuni. Il laser giallo, sostiene questa teoria, potrebbe essere associata ai Mandalorians. Non si esclude quindi che in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker possa esserci un collegamento con i Mandalorians, anche non è detto che si tratti di un collegamento diretto con la nuova serie TV targata Disney+ che i queste ultime settimana ha entusiasmato fan e critica, anche perché L'Ascesa di Skywalker è ambientato 30 anni dopo gli eventi narrati in The Mandalorian.

Ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è in uscita nelle sale italiane il 18 dicembre, mentre negli USA arriverà il 20.