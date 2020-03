Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Kylo Ren alle prese con la maschera di Darth Vader in una scena tagliata

In Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, Kylo Ren osserva riflettendo la maschera di Darth Vader, questo il contenuto di una scena tagliata in cui viene confermata la sua ossessione per il nonno.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Adam Driver in una foto del film

Sono trapelate in rete nuove immagini che svelano il contenuto della scena tagliata in cui Kylo Ren è nella sua stanza insieme alla maschera ormai deformata di Darth Vader, un momento che nel film è brevissimo ma in realtà avrebbe dovuto essere più approfondito. L'ossessione di Kylo Ren per il nonno è palese fin dal primo film dell'ultima trilogia, Star Wars: Il risveglio della forza, dove si scopre che proprio lui è entrato in possesso della maschera di Darth Vader/Anakin Skywalker e che la conserva come un oggetto sacro.

Anche in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kylo Ren continua a tenere la reliquia come se fosse il suo spirito guida e, a quanto pare dalle nuove immagini, sembra che nella scena eliminata ci sia proprio un confronto tra lui e lo spirito del nonno che aleggia attorno all'oggetto sacro. Non sappiamo se c'è stato un dialogo vero e proprio, ma dalle immagini sembra proprio che Kylo Ren stia riflettendo su ciò che sta per accadere, come se chiedesse consiglio al nonno defunto.

Nell'ultima trilogia di Star Wars sono stati tralasciati alcuni fili narrativi, come ad esempio proprio questo di Kylo Ren che non ha mai svelato come ha fato a entrare in possesso della maschera, considerando che Luke era l'unico presente alla sepoltura di Anakin alla fine di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, era lui l'ultima persona conosciuta ad avere accesso al corpo di Vader e a ogni sua proprietà. Secondo alcune teorie, c'è la possibilità che Kylo l'abbia rubata a Luke poco prima di lasciare il suo addestramento da Jedi e ribellarsi contro la sua famiglia.

