Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco la scena che ha commosso di più i fan!

Da oltre tre settimane Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è in vetta al box office e ancora si parla della storia arrivata sul grande schermo, tanto che i fan hanno rivelato la scena più commovente di tutto il film.

Tramite il social Reddit, molti utenti fan della saga Star Wars hanno risposto alla domanda "Quale momento ti ha colpito di più?" e la maggioranza dei fan ha indicato la scena in cui Chewbecca piange per la morte della Principessa Leia: "La reazione di Chewie alla morte di Leia mi ha distrutto. Ha perso tutti, Han, Luke e ora Leia. Anche noi abbiamo perso tutti loro allo stesso modo, e siamo tristi, ma Chewie, oh povero Chewie"

Sicuramente, la morte di Leia è stato uno dei momenti più forti del film, che ha messo definitivamente fine alla saga storica di Star Wars, alla quale tutti i fan sono altamente affezionati. Tantissimi fan hanno espresso la loro opinione sulla scena, definendola assolutamente una delle più toccanti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Anche l'attore che ha interpretato Chewbecca, Joonas Suotamo, ha ammesso di aver pianto dopo aver girato quella scena: "Eravamo tutti molto tesi, era difficile avere a che fare con quella situazione, perché tutti avevamo vissuto davvero la morte di Carrie Fisher e ora dovevamo girare la scena in cui il suo personaggio muore. É stato un giorno molto emozionante e guardare quella scena è ancora molto commovente per me."

Carrie Fisher è scomparsa nel 2016 e, per realizzare le scene di Leia, in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sono stati utilizzati dei footage dal primo capitolo della nuova trilogia, Star Wars: Il risveglio della forza. Il risultato è stato davvero stupefacente, molto più realistico di quanto i fan si aspettavano, un bell'omaggio a una delle icone della saga di Star Wars.