Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il ritorno di Palpatine spiegato in Star Wars: Gli ultimi Jedi?

Secondo una teoria il ritorno di Palpatine dal mondo dei morti in Star Wars: L'ascesa di Skywalker sarebbe già stato spiegato in Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Secondo una teoria, il ritorno di Palpatine in Star Wars: L'ascesa di Skywalker sarebbe stato anticipato in Star Wars: Gli ultimi Jedi. Il film conterrebbe, infatti, la spiegazione del fatto che Palpatine non è morto come tutti credevano.

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'elmo di Kylo Ren dal primo teaser

Durante l'attacco alla nave spaziale del Generale Leia Organa da parte del Primo Ordine in Star Wars: Gli ultimi Jedi, Leia viene lanciata nello spazio e rimane sospesa per alcuni istanti prima di fare ritorno alla nave. Successivamente viene mandata in infermeria, ma la forza sembra scorrere potente in lei tanto da preservarla. Qualcosa di simile potrebbe essere accaduto allo stesso Palpatine dopo Il ritorno dello Jedi.

L'utente Reddit u/IndianaTrekker26 teorizza che se Leia è riuscita a sopravvivere nello spazio per pochi istanti, anche Palpatine potrebbe essere in grado di fare lo stesso : "Immaginate quanto facile sarebbe per Palpatine sopravvivere all'esplosione della Death Star II, considerando quanto sia potente la Forza in lui".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un leak svela come Snoke condurrà Kylo Ren da Palpatine

Secondo un ulteriore teoria, Palpatine sarebbe stato soccorso dopo l'esplosione e avrebbe passato gli anni successivi a riparare il proprio corpo. Sta di fatto che sono in molti a credere che Palpatine abbia usato la Forza per salvarsi in attesa di un ritorno alla grande. E' possibile che l'oscuro Imperatore abbia prosciugato i propri poteri nello sforzo di sopravvivere e questo sarebbe il motivo per cui ha bisogno di Kylo Ren e Rey, per sottrarre loro l'energia e recuperare in pieno i propri poteri.

La conferma (o smentita) a questa teoria l'avremo con l'uscita italiana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nei cinema dal 18 dicembre.