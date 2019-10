Star Wars: L'ascesa di Skywalker, la reazione di Rian Johnson al trailer finale

Il trailer finale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker è stato diffuso e la reazione del regista Rian Johnson, che ha diretto il precedente capitolo della saga, Star Wars: Gli ultimi Jedi, non è tardata ad arrivare via social.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, C-3PO in una scena del video presentato al D23

I fan eccitati dalla visione dell'ultimo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nei cinema si stanno riversando in rete per commentare quanto mostrato finora da Disney e Lucasfilm. Fra di loro vi è un fan davvero speciale. Si tratta di Rian Johnson, che si è affrettato a commentare il promo su Twitter proclamando il suo amore per il franchise. Il tutto nonostante le critiche ricevute per la sua sterzata rispetto al canone con Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Oh my god I Star Wars https://t.co/RxOxaQiNUm — Rian Johnson (@rianjohnson) October 22, 2019

In precedenza Rian Johnson ha rivelato quanto sia stato emozionante seguire l'evoluzione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker da fan del franchise: "Ho avuto un paio di conversazioni con il regista J.J. Abrams, ma in realtà mi sono goduto l'intero processo seduto coi miei popcorn. Non vedo l'ora di vedere il film".

Al momento, Rian Johnson sarebbe ancora legato a Disney e starebbe sviluppando una nuova trilogia ispirata a Star Wars che non sappiamo se e quando vedrà la luce. Rumor recenti parlano di cancellazione della trilogia di Rian johnson, ma ora adesso non vi sono conferme ufficiali al riguardo.

L'uscita italiana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è fissata per il 18 dicembre.