Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ecco il trailer finale!

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, tutti i dettagli dello spettacolare trailer finale dell'ultimo capitolo della trilogia di Star Wars, in sala a partire dal 18 dicembre.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker svela lo spettacolare trailer finale che anticipa l'arrivo nei cinema dell'ultimo capitolo della nuova trilogia stellare. Il trailer è stato diffuso negli USA in occasione dell'evento televisivo Monday Night Football in onda su ESPN.

Il trailer, carico di commozione, vede il ritorno di tanti personaggi della saga galattica, compresi Luke, Leia e Palpatine, di cui udiamo la voce mentre proclama "Ho aspettato tanto, e ora il fatto che siate venti insieme sarà la vostra rovina".

"L'ultimo film sulla saga degli Skywalker saga è concentrato sulla nuova generazione, su ciò che hanno ereditato dai maestri del passato, sulla luce e sull'oscurità" ha dichiarato il regista J.J. Abrams, anticipando che i personaggi dovranno affrontare "il male più grande." Premesse rispettate dal trailer finale che lascia intravedere anche un intrigante scambio tra Rey e Kylo Ren, con la ragazza che sussurra "Le persone continuano a dirmi che mi conoscono. Nessuno mi conosce." E Kylo che risponde "Io sì". Preludio a una relazione tra i due?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi e riporterà sullo schermo per l'ultima volta la diva del franchise Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

