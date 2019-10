Star Wars: L'ascesa di Skywalker: prevendite doppie rispetto ad Avengers: Engame, è record!

Star Wars: L'ascesa di Skywalker sta infrangendo i record di prevendite raddoppiando i numeri di Avengers: Endgame. Il capitolo finale della trilogia di Star Wars non arriverà nei cinema fino a dicembre, ma il pubblico americano sta già correndo ad accaparrarsi i biglietti del cinema per vedere il film al lancio.

Star Was: L'ascesa di Skywalker, un'immagine di Babu Frik

Il trailer finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker mostrato poche ore fa nel corso della Monday Night Football ha dato una notevole spinta alle prevendite del film, facendo segnare numeri da record ad Atom Tickets.

Atom Tickets ha comunicato che il capitolo finale della trilogia di Star Wars ha infranto il record segnato in precedenza da un altro film Disney, Avengers: Endgame, con un robusto 45% in più di prevendite.

Ecco la classifica delle prevendite più lucrose secondo Atom Tickets che mostra il dominio assoluto da parte di Marvel e Disney:

Star Wars: The Rise of Skywalker

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: Rogue One

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, la reazione di Rian Johnson al trailer finale

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è in uscita nelle sale italiane il 18 dicembre e dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi e riporterà sullo schermo per l'ultima volta la diva del franchise Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.