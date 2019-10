Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il personaggio di Matt Smith svelato in una foto?

Il personaggio di Matt Smith in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker potrebbe essere stato svelato in una nuova foto del film. Finora l'identità del ruolo affidato alla star di Doctor Who è stato avvolto nella massima segretezza, ma adesso una foto comparsa sul web potrebbe aver fornito l'informazione che i fan cercavano da tempo.

In estate Matt Smith ha cercato di mettere a tacere le voci che lo volevano in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e il suo nome è stato perfino tolto dalla lista del cast sul sito ufficiale inglese di Disney. Nel frattempo le teorie dei fan sul suo ruolo si sono moltiplicate, c'è chi ha suggerito che la sua parte sia stata tagliata e chi ha diffuso un rumor secondo cui Smith avrebbe interpretato una versione giovane dell'Imperatore Palpatine.

Ora Star Wars Direct avrebbe diffuso una nuova foto promozionale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che potrebbe ritrarre un irriconoscibile Matt Smith.

This new #TheRiseOfSkywalker promotional picture shows a 'new face' that appears to be actor Matt Smith's character!



(via @roguewn) pic.twitter.com/3PKZbEtMnR — Star Wars Direct (@StarWars_Direct) October 16, 2019

Sotto il trucco blu e squamoso che vediamo si nasconde davvero Matt Smith? Impossibile stabilirlo con certezza per adesso. La conferma ufficiale l'avremo da parte di Disney prossimamente.

Secondo i rumor, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà ambientato circa un anno dopo quanto mostrato in Star Wars: Gli ultimi Jedi e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

L'uscita italiana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è fissata per il 18 dicembre.