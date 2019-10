Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nuovo trailer in arrivo il 21 ottobre?

Un nuovo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker potrebbe arrivare in rete il prossimo 21 ottobre, con qualche giorno di ritardo, dunque, rispetto a quanto annunciato da precedenti rumor.

A dare la notizia, che non ha però conferme, è stato il sito Star Wars News Net, secondo cui l'occasione per il lancio della clip dovrebbe essere proprio il Monday Night Football, evento molto seguito negli USA. Il nuovo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dovrebbe essere diffuso tra le 2:30 e le 3 del mattino orario italiano, quando, cioè, ci sarà l'intervallo del match tra Jets e New England Patriots. Il rumor d'altra parte è piuttosto plausibile: non solo perchè il grande evento sportivo è stato spesso sfruttato per annunci importanti dall'industria dell'entertainment, ma è stata proprio la Disney a utilizzare la stessa formula sia con il trailer di Star Wars: Il risveglio della forza sia con quello di Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Il lancio del prossimo trailer, inoltre, darà il via ufficiale alla campagna promozionale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che arriverà nei cinema di tutto il mondo a dicembre 2019. Secondo i rumor, il nuovo capitolo della saga sarà ambientato circa un anno dopo quanto mostrato in Star Wars: Gli ultimi Jedi e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams. L'uscita italiana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è fissata per il 18 dicembre.