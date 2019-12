Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega condivide un emozionante video

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conclude la trilogia che ha introdotto la nuova generazione di protagonisti e John Boyega ha condiviso un emozionante video in cui ricorda l'importanza delle persone impegnate sul set.

L'interprete di Finn viene infatti mostrato mentre risponde a una domanda relativa a quello che gli mancherà maggiormente dell'esperienza vissuta e conclusasi con Episodio IX.

John Boyega risponde senza esitazione: "Le persone!". L'attore ha spiegato che si rischia sempre di dover collaborare con qualcuno che rende il lavoro un incubo, ma loro sono stati fortunati. Il video regala quindi degli emozionanti e divertenti momenti vissuti sul set dei tre episodi tra tante risate e abbracci con i colleghi Daisy Ridley, Oscar Isaac, Naomi Ackie, Kelly Marie Tran e gli iconici Harrison Ford, Carrie Fisher e Mark Hamill, senza dimenticare i registi J.J. Abrams e Rian Johnson.

Ecco il video:

Da pochi giorni è arrivato nelle sale l'epilogo della storia che sembra destinato a far parlare a lungo i critici e gli spettatori e di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Nel futuro della Lucasfilm ci saranno ulteriori show e film ambientati nell'universo stellare, tuttavia per ora non è stato rivelato se qualcuno dei protagonisti ritornerà, in versione live-action o animata.