Star Wars: l'ascesa di Skywalker, J.J. Abrams sapeva che il film avrebbe diviso i fan

In alcune recenti interviste, J.J. Abrams ha dichiarato che sapeva che Star Wars: l'ascesa di Skywalker avrebbe diviso fortemente i fan della saga: 'Non si può accontentare tutti'.

Star Wars: l'ascesa di Skywalker è nelle sale da pochi giorni, ma ha già diviso i fan tra entusiasti e chi invece è rimasto deluso dal film che chiude l'ultima triogia di Star Wars. In una recenrte intervista e in una dichiarazione di qualche settimana J.J Abrams ha detto che si aspettava una reazione del genere da parte del fandom.

In una domanda sugli aspetti della lavorazione del film che gli hanno tolto il sonno, Abrams ha detto "Tutto. La logistica delle riprese, le scenografie che dovevano essere enormi, per via del formato in cui stavamo girando. Ovviamente anche la storia del film, quello che avremmo detto, quello che avremmo fatto. Qualsiasi cosa avremmo fatto, sarebbe stata divisiva e controversa"

Alla fine il film - di cui abbiamo parlato nella recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, si è rivelato effettivamente divisivo e tra i fan di Star Wars che oggi ringraziano Abrams per il lavoro svolto su l'ascesa di Skywalker, altri invece stanno ringraziando pubblicamente Rian Johnson, regista del precedente episodio Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

A settembre J.J. Abrams aveva anticipato che sarebbe stato difficile accontentare tutti: "Devo essere grato ai fan perché non si può lavorare su qualcosa a cui nessuno importa. Non accontenterai mai tutti, bisogna saperlo e fare il meglio che ti è possibile. Non vedo l'ora che vedano il film".