Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams spiega come ha convinto Harrison Ford a fare ritorno

J.J. Abrams ha rivelato come ha convinto Harrison Ford a fare ritorno per l'ultima volta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nei panni di Han Solo.

Harrison Ford ha deciso di fare ritorno per l'ultima volta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sorprendendo ancora una volta i fan, il regista J.J. Abrams ha rivelato i motivi che hanno spinto l'attore a questa scelta in un'intervista a Vanity Fair.

Star Wars: Il Risveglio della Forza - Harrison Ford e J.J. Abrams in una foto scattata sul set

Ai temi della prima trilogia, Harrison Ford riteneva il suo Han Solo un personaggio talmente stupido da chiedere più volte a George Lucas di ucciderlo ne Il ritorno dello Jedi. Il divo è stato accontentato con la morte di Han in Star Wars: Il risveglio della forza per mano del figlio Ben Solo, alias Kylo Ren, ma questo non gli ha impedito di fare ritorno per un'ultima volta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in cui torna a confrontarsi col figlio, ma stavolta sotto forma di ricordo.

Come è riuscito J.J. Abrams a convincere Ford a prestarsi a quest'ultima sequenza. Come spiega il regista, "l'ho chiamato e gli ho detto 'Vogliamo avere una scena nel film tra Kylo Ren e suo padre, lo faresti? E lui ha detto 'Okay'".

Prima di accettare, però, Ford ha volete sapere la ragione per cui era importante rivedere il suo personaggio nella saga un ultima volta. "Ci siamo incontrati e ne abbiamo parlato" svela Abrams. "Harrison, che è grandioso e riflette a lungo su tutto ciò che fa, voleva capire l'utilità del personaggio. 'Quale è il mio ruolo?' Ne abbiamo parlato a lungo, gli ho mandato alcune pagine di copione e lui ha accettato. Come potete vedere, è stato meraviglioso."

La scena in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha riproposto una delle battute più celebri del personaggio di Han Solo. Quando Kylo Ren fatica a dire al padre "Ti voglio bene" lui replica al suo silenzio "Lo so". Stessa frase usata da Han Solo con Leia, la madre di Ben Solo, quando lei gli aveva detto di amarlo in L'impero colpisce ancora.