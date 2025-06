Non mi scaricare, Harrison Ford vide il film e si complimentò per il nudo di Jason Segel: "Bel sedere!"

Jason Segel ha partecipato alla serie Actors on Actors di Variety insieme a Seth Rogen e per l'occasione ha raccontato in che modo la produzione è riuscita a scritturare Harrison Ford per la serie Apple Shrinking.

I due attori hanno recitato insieme nella fortunata serie televisiva e nel corso della chiacchierata, Segel ha svelato anche un divertente aneddoto sulla star di Indiana Jones.

Il complimento di Harrison Ford al sedere di Jason Segel

"Harrison Ford è il tipo di persona a cui fai un'offerta solo per poter dire per tre giorni:'Abbiamo fatto un'offerta a Harrison Ford' e poi scegli l'attore vero" ha scherzato Segel, che ha creato la serie con Bill Lawrence e Brett Goldstein.

Jason Segel e Harrison Ford in una scena di Shrinking

"[Harrison Ford] L'ha letta" prosegue Segel "e non sapeva nulla di me. Brett Goldstein poi l'ha incontrato, hanno avuto un bell'incontro, e gli hanno inviato da guardare The End of a Tour e Non mi scaricare".

Proprio in quest'ultima commedia del 2008, Jason Segel appare nudo e la cosa non è sfuggita affatto a Harrison Ford:"Ci sto. E dì al ragazzo: gran bel c*lo!".

Harrison Ford diviso tra 1923 e Shrinking

Un commento memorabile, che Jason Segel sostiene di aver fatto stampare e incorniciare. In passato, Harrison Ford spiegò il motivo che lo spinse ad accettare, nello stesso periodo sia Shrinking che 1923.

"Ho accettato il lavoro senza leggere il copione, in entrambi i casi, fidandomi del fatto che le persone coinvolte nei progetti mi avrebbero fornito una buona sceneggiatura" ha spiegato Ford.

Harrison Ford e Helen Mirren in una scena di 1923

Shrinking, nel frattempo, dopo l'ottimo riscontro della seconda stagione lo scorso autunno è stata ufficialmente rinnovata anche per una terza stagione, sempre firmata da Jason Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein.