Star Wars: Ian McDiarmid sarà ancora Palpatine nel futuro della saga?

Secondo un rumor, Ian McDiarmid potrebbe tornare a interpretare l'Imperatore Palpatine nel futuro della saga di Star Wars. A quanto pare, l'intento dello studio sarebbe quello di esplorare l'oscuro passato del villain e il legame con Rey, esplicitato in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Come si evince dalla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nel capitolo finale della nuova trilogia J.J. Abrams si prende la briga di rispondere alle domande che da anni ronzano nella testa dei fan. La principale riguarda le origini di Rey. Perché una giovane donna che viene dal nulla è in grado di controllare la Forza con tale abilità? La risposta è presto detta. Kylo Ren non ha mentito a Rey quando, in Star Wars: Gli ultimi Jedi, le ha svelato che i suoi genitori non sono nessuno: i suoi genitori hanno deciso di non essere nessuno proprio perché Rey è la nipote di Palpatine.

Il padre di Rey, interpretato dall'attore inglese Billy Howle, è il figlio di Palpatine, ma lui ha scelto di rifiutare il padre per salvare la figlia dall'influenza malefica del nonno. I genitori di Rey hanno sacrificato la loro vita affinché la figlia fosse al sicuro. Ma come ha fatto il padre a sfuggire al potere di Darth Sidious mantenendo un'anima buona? E chi è realmente la madre di Rey, interpretata nel film da Jodie Comer?

A quanto pare, nel futuro di Star Wars i produttori vorrebbero rispondere a queste domande riportando in scena anche Ian McDiarmid nel ruolo di Palpatine. Secondo quanto anticipato da We Got This Covered, l'attore sarebbe disposto a fare ritorno, parlando del franchise, Ian McDiarmid ha rivelato che George Lucas non avrebbe mai riportato in vita Palpatine. Ma dopo l'acquisto dei diritti della saga da parte di Disney, gli autori hanno deciso di riproporre il villain creando un legame ancor più solido tra il passato e il futuro della saga di Star Wars. Al momento non sappiamo se e quando la relazione tra Palpatine e il figlio verrà esplorata in un nuovo film o in una serie tv, perciò restiamo in attesa di ulteriori anticipazioni da parte di Disney e Lucasfilm.

