Yellowstone: Harrison Ford rimarrà nell'universo di Taylor Sheridan dopo 1923?

Harrison Ford ha trascorso il suo 4 maggio celebrando non Star Wars ma la serie prequel di Yellowstone, 1923, che è recentemente tornata con la sua seconda e probabile ultima stagione.

In occasione di un evento organizzato per la serie, tenutosi domenica a Los Angeles, Ford - che interpreta il patriarca Jacob Dutton, al fianco della Cara di Helen Mirren - ha dichiarato all'Hollywood Reporter di ritenere che il modo in cui la serie si è conclusa con il finale della seconda stagione fosse decisamente fantastico.

"Ho pensato che fosse una narrazione molto serrata e ne sono stato assolutamente entusiasta. Probabilmente è la sceneggiatura e il lavoro più denso a cui ho avuto la possibilità di lavorare da molto, molto tempo a questa parte".

I personaggi di 1923 torneranno nel franchise di Yellowstone?

1923: Harrison Ford ed Helen Mirren in una scena

Mirren ha scherzato dicendo che era "convinta che sarei morta, quindi sono rimasta piuttosto sorpresa di essere ancora viva alla fine della serie"; in effetti la seconda stagione si è conclusa con la sopravvivenza di entrambi i personaggi di Mirren e Ford.

1923: Harrison Ford sul set della serie

Tuttavia, Alex (interpretata da Julia Schlaepfer) riesce sì finalmente ad arrivare nel Montana e a dare alla luce il figlio John di lei e Spencer Dutton (Brandon Sklenar) ma giusto poco prima di morire lei stessa. Il bambino sembra essere il collegamento diretto della famiglia con John Dutton III, interpretato da Kevin Costner in Yellowstone, anche se il cast non ha voluto confermarlo senza l'approvazione del creatore Taylor Sheridan. C'è da dire che 1923 non è stata ufficialmente cancellata né è stata confermata la sua conclusione.

I personaggi di Ford e Mirren, che nel prossimo spin-off della saga, 1944, avrebbero quasi 100 anni, si sono detti disponibili a tornare in flashback o in altre vesti nell'universo di Yellowstone. "Sono ancora vivo", ha scherzato Ford parlando di Jacob Dutton, e ha detto che sarebbe interessato a tornare se Sheridan "glielo chiedesse gentilmente". Ma, ha aggiunto, "non ho idea di quali siano i suoi piani".