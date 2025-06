Star Wars, Al Pacino svela perché ha rifiutato il ruolo di Han Solo

La star de Il padrino ha svelato il motivo per il quale disse no al personaggio successivamente affidato a Harrison Ford nella saga di George Lucas.

Inizialmente, il ruolo di Han Solo nella saga di Star Wars venne offerto al leggendario Al Pacino. Solo è uno dei personaggi maggiormente iconici della saga grazie anche alla performance di Harrison Ford.

Tuttavia, per un po' di tempo c'è stata la possibilità che non fosse Ford a interpretare il personaggio ma la star de Il padrino, che ha spiegato il motivo per cui rispedì al mittente la proposta.

Perché Al Pacino rifiutò il ruolo di Han Solo in Star Wars

"Mi hanno dato questo copione, e ho pensato:'Non capisco.' [Pensai] devo essere anch'io fuori dallo spazio. Ho guardato questa cosa e l'ho mandata a Charlie Loughton, il mio amico e mentore, in effetti. Gli ho detto: 'Che ne pensi?' Lui era piuttosto saggio e mi disse: 'Non lo capisco, Al. Non so. Non lo capisco.' E io: 'Beh, nemmeno io; che facciamo?' Mi offrirono una fortuna, ma non lo so. No, non posso interpretare qualcosa se non parlo la lingua" ha spiegato Pacino.

Harrison Ford è Han Solo in Star Wars

All'epoca, Star Wars non era un nome conosciuto e serpeggiava qualche dubbio sul fatto che il film potesse funzionare. Lo stesso Al Pacino aveva qualche dubbio sulla reale forza del progetto.

Han Solo se fosse stato interpretato da Al Pacino

La star americana sarebbe stata senza dubbio un ottimo Han Solo, soprattutto essendo un attore di metodo. Tuttavia, Al Pacino è noto per le sue interpretazioni sottili e misurate (anche se si è distinto anche in ruoli più istrionici come quello ne L'avvocato del diavolo).

Al Pacino in The Irishman

Harrison Ford ha donato un tocco maggiormente eccentrico, ribelle e sopra le righe del personaggio ed è risultato un Han Solo perfetto sia per la critica che per i fan di Star Wars.