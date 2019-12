Star Wars: l'ascesa di Skywalker, il fumetto di Zerocalcare per Wired è esilarante

Star Wars: l'ascesa di Skywalker secondo Zerocalcare: a qualche giorno dall'uscita dell'ultimo film della saga, anche Michele Rech ha detto la sua e lo ha fatto dalle pagine di Wired, che ha pubblicato il suo commento a fumetti (potete vederlo a questo link su Wired)

Nel suo fumetto Zerocalcare riflette sulle cose che lo hanno lasciato perplesso e quelle che gli sono piaciute "così così", le cose belle "che non sono tante, ma so' proprio belle", i personaggi - e la principessa Leia in versione nonna fin troppo premurosa è esilarante, così come Palpatine - ma alla fine anche lui si lascia prendere dalle emozioni delle circostanze con un finale "blu fosforescente" divertente quanto toccante. Prima di tutto però, nel fumetto di Zerocalcare su Wired viene precisato di fare attenzione agli spoiler.

Il film di J.J. Abrams - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker è arrivato nelle sale il 18 dicembre e ha diviso i fan. Nel cast ritroviamo Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega, Oscar Isaac e Adam Driver.