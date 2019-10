Star Wars: L'ascesa di Skywalker, durata ufficiale da record: sarà il film più lungo della saga

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrà una durata ufficiale di 155 minuti: ad annunciarlo è stato il sito web della catena AMC Theatres che ha così anche svelato che il nuovo film diretto da J.J. Abrams, con le sue 2 ore e 35 minuti, ha battuto il secondo record della giornata. L'Ascesa di Skywalker sarà infatti il film più lungo di tutta la saga.

Fino a questo momento il primato era detenuto dal precedente Star Wars: Gli ultimi Jedi ma ora la sua durata di 152 minuti è stata ufficialmente battuta. Certo, chi ad aprile è stato al cinema a vedere Avengers: Endgame, o chi dal 4 al 6 novembre sarà in sala per The Irishman di Martin Scorsese non avrà molto da temere, ma quella di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è comunque una durata considerevole, soprattutto se confrontata con tutti gli altri film che compongono la saga cinematografica più famosa della storia del cinema.

Di seguito, infatti, ecco le durate ufficiali dei precedenti capitoli:

Guerre Stellari - 121 minuti

L'Impero colpisce ancora - 124 minuti

Il ritorno dello Jedi - 131 minuti

Star Wars ep. I - La minaccia fantasma - 136 minuti

Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni - 142 minuti

Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith - 140 minuti

Star Wars: Il risveglio della forza - 138 minuti

Star Wars: Gli ultimi Jedi - 152 minuti

E il risultato non cambia anche considerando i due film spin-off della serie Star Wars Anthology, Rogue One: A Star Wars Story con i suoi 133 minuti e Solo: A Star Wars Story con i suoi 135 minuti.

Si tratta, come si diceva, del secondo record abbattuto nel giro di un solo giorno per Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che con le sole prevendite di biglietti sta raddoppiando i numeri di Avengers: Endgame. Il trailer finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, mostrato la scorsa notte nel corso della Monday Night Football, ha dato una notevole spinta alle prevendite del film, facendo segnare numeri da record ad Atom Tickets.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è in uscita nelle sale italiane il 18 dicembre e dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi e riporterà sullo schermo per l'ultima volta la diva del franchise Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.