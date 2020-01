Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Dominic Monaghan vorrebbe vedere la director's cut

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembra aver subito molti tagli durante il montaggio e Dominic Monaghan ha ora rivelato la sua speranza di vedere una versione director's cut.

L'attore, parlando della sua nuova collaborazione con J.J. Abrams dopo Lost, non ha accennato esplicitamente alle polemiche scatenate da un post su Reddit in cui si svelavano i presunti problemi affrontati dal regista durante la realizzazione di Episodio IX a causa dei vertici della Lucasfilm e Disney. Dominic Monaghan ha però dichiarato a The Hollywood Reporter: "Come molti fan di Star Wars sto sperando che ci sia una director's cut, così potremo vedere sempre più cose di quello che è stato girato".

L'attore ha sottolineato parlando del lavoro compiuto per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: "Non ero sempre presente sul set, ma anche durante il breve periodo in cui c'ero sono state girate così tante cose che non sono presenti nella versione arrivata nelle sale... Cavoli, c'era così tanto!".

Tra le sequenze che Dominic ha girato e tagliate dalla versione finale c'è una che lo vedeva protagonista accanto a Rose e Connix, personaggi interpretati da Kelly Marie Tran e Billie Lourd, che avrebbe dovuto apparire durante la battaglia finale.

Il co-sceneggiatore Chris Terria aveva recentemente spiegato che molte sequenze con il generale Leia sono state tagliate perché il materiale utilizzato con Carrie Fisher non era abbastanza realistico, nonostante fossero delle sequenze molte belle.

La montatrice Maryann Brandon ha poi ammesso che la post-produzione ha dovuto fare i conti con tempi incredibilmente ristretti e si è trattato di un lavoro complicato e fino all'ultimo minuto.